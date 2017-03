Lidé se vracejí k moři, vede Řecko a Egypt

Region - Zájem o zahraniční zájezdy roste, hlásí cestovní kanceláře napříč regiony.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

Kladno

Výjimkou není ani Kladno, i zde se navýšil prodej zájezdů na první moment. Mezi oblíbené cíle patří Španělsko a Řecko. V prodeji stále vede Kréta, Korfu, Zakyntos, Rhodos nebo Bulharsko. S variantou vlastní dopravy je spojené především Chorvatsko.

„Naopak velký propad, už od loňska je v prodeji Turecka. Na last minute teď v zimě byl velký zájem o Spojené arabské emiráty, kde si mohou lidé vybrat mezi třemi leteckými společnostmi, kde se létá luxusním letadlem A380. Letenky jsou sice dražší, ale klienti si rádi připlatí a alespoň jednou, podle jejich slov, to chtějí zažít," uzavírá za kladenskou cestovní kancelář Michaela Uksová.

Více z Kladna: Kladenský deník

Také čtěte: Kladenští si stěžují na bezpečnost u centra

Beroun

„Lidé už zase chtějí do světa. Rekordní nárůst zaznamenáváme u varianty na první moment," říká za berounskou cestovní kancelář Radek Beňo. Důvodem dobré sezóny mohou být velké slevy i širší výběr zájezdů.

Radek Beňo působí v cestovním ruchu dvacet let, začátek letošní sezóny je podle něj v porovnání s těmi předchozími nejsilnější. Také se domnívá, že například dovolenou v Egyptě si může v současné době dovolit víc rodin, než před patnácti lety. Ceny těchto zájezdů se za tuto dobu příliš nezvýšily, platy naopak rostly.

Na prvním místě je Řecko, zvýšil se zájem o Egypt, a to v desítkách procent. Lidé mají v oblibě i exotická místa jako je Kuba a další. Pokles nastal u Turecka.

Ohromný nárůst zaznamenala i hořovická cestovní kancelář. Podle jejího zástupce Josefa Sklenáře na tom mají velký podíl i média, která se už tolik nezabývají otázkou migrantů. „Oblíbené hotely v Egyptě či Tunisku se začínají zase plnit," říká Josef Sklenář s tím, že mají od začátku roku prodané zájezdy pro více než 2 300 lidí. Oproti loňsku je to nárůst přibližně o čtyři stovky klientů.

Více z Berouna: Berounský deník

Také čtěte: Stroupínský potok u Zdic je novou přírodní památkou



Příbram

Nárůst poptávky zaznamenaly i příbramské cestovní kanceláře. „Předchozí sezóna byla jednou z nejhorších s ohledem na situaci ve světě," připomíná zástupkyně jedné z nich Alena Šálová. „Loni bylo nejobávanější destinací Tunisko, ale v letošním roce už se zájem zlepšil," říká Jana Novotná. Na Příbramsku mají lidé největší zájem o Egypt, Chorvatsko, Řecko a Bulharsko.

Více z Příbrami: Příbramský deník

Také čtěte: Balonový hangár v Příbrami je unikát



Rakovník

Rakovnicko je spojené i s lázeňskými pobyty. „Je to možná dané našimi zákazníky, což jsou lidé převážně ve vyšším věku. O zájezdy do zahraničí je stejný zájem jako v loňském roce," informoval za rakovnickou cestovku Josef Porvich.

Zvýšený zájem o cesty do zahraničí zaznamenala i Ivana Kapková z Nového Strašecí. Podle ní lidé nejvíce vyhledávají letecké zájezdy do Bulharska, Řecka. Jezdí stále do Chorvatska. Zájem je i o Maďarsko, Rakousko a Slovensko. Kupují také zájezdy do Egypta, po celý rok do Emirátů.

Více z Rakovníka: Rakovnický deník

Také čtěte: Žáci se ve škole opět učí pracovat s nářadím