Lidé ze Slaného rozhodnou, co s milionem. Šanci dostanou také školáci

Slaný – Slánská radnice uvolní letos milion korun mezi veřejnost. Lidé za ně uskuteční svoje vlastní nápady. Slaný se vůbec poprvé zabývá přípravou takzvaného participativního rozpočtu. Připojí se k městům, která ho už zavedla a aktivita se jim velmi osvědčila.

Občané totiž navrhnou, jaké projekty chtějí ve Slaném uskutečnit. Zastupitelé v prvním roce projektu vyčlení částku jeden milion korun, která bude použita na konkrétní aktivity.

„Je to poprvé v historii města, kdy si lidé sami rozhodnou, co udělají s milionem korun. V dubnu bychom rádi návrh schválili na zastupitelstvu a poté vyhlásili. Následně dostanou občané květen a červen na to, aby přichystali jednotlivé projekty, které odevzdají na úřad," říká starosta Slaného Martin Hrabánek (ODS) Starosta by rád, aby lidé navržené projekty prezentovali například na společném setkání, kde občané sami rozhodnou, co se jim líbí a co nikoli.

„Představuji si, že v době letních prázdnin dostanou zájemci potřebnou lhůtu, aby pro jednotlivé návrhy mohli hlasovat a od září se na nich může začít pracovat. Participační projekt je určený investičním akcím. Ať už se jedná o vybudování něčeho nového nebo rekonstrukci stávajícího zařízení. Slánská radnice neomezuje ani v oblastech," dodává Hrabánek. Pokud se autor rozhodne pro rekonstrukci hřiště v sídlišti, vytvoření laviček, či aktivitu v lesoparku Háje nebo zpestří lidem prostředí na Dolíkách nebo na Pražském předměstí, je na něm.

Omezení bude ze strany slánské radnice pouze co do čerpání peněz na jednotlivé aktivity. „Maximální částka na jednu akci by měla být okolo půl milionu korun, aby nám jeden projekt nevyčerpal celý participační rozpočet. Ze zkušenosti jiných měst ale víme, že se často jedná spíše o menší projekty, na které stačí nižší částky," podotýká Hrabánek.

Podle jeho slov záleží ze všeho nejvíce na kvalitě dodaného návrhu, jenž se bude veřejnosti zamlouvat. Jak ujistil starosta, lidé se nemusejí obávat odevzdat třeba jen amatérský náčrtek. Pokud to bude opravdu dobrý tip, zhostí se návrhu následně odborníci.

Obdobnou aktivitu jako pro dospělé zahájí Slaný nově tento měsíc také na základních školách, kde se uskuteční jednotlivá setkání se žáky. Ti budou mít k dispozici z participačního rozpočtu dvacet tisíc korun, které rovněž vyčerpají na základě svých úspěšných projektů. Starosta bude osobně besedovat se žáky na jednotlivých základkách už od příštího týdne.