Lidé ze slánských Skalek se staví obchoďáku na odpor

Slaný - Lidé ve Slaném na Skalkách obchoďák nechtějí. Neradi by přišli o poklidné žití v této vilové čtvrti.

Dlouhodobě zamýšlená výstavba obchodního centra ve čtvrti na Skalkách ve Slaném v Dražkovické ulici stále znepokojuje tamní obyvatele. Mají strach, že se poklidná vilová čtvrť změní v rušnou lokalitu, kde bude bydlení prý spíše za trest.

O klid prý místní připraví zejména desítky náklaďáků, které budou do jednotlivých obchodů dodávat zboží, stejně jako zvýšený pohyb aut zákazníků.

Vzhledem k tomu, že pozemek, kde v dobách socialismu bývaly sklady drobného zboží a za první republiky továrna Orion, je v soukromých rukou a nachází se v zóně k tomu určené, nemůže vedení města proti záměru vlastníka namítat prakticky vůbec nic.

O to více ale protestují lidé, kteří ruch spojený s obchoďákem za domy a svými zahrádkami nechtějí a nikdo je nehodlá vyslyšet. Majitelé pozemků zkrátka obchoďák nadále prosazují.

Skupina zhruba asi dvaceti odpůrců se proto už na podzim semkla a společně vytvořili zapsaný spolek s názvem Klidná Skalka. „Velké obchodní centrum na rozloze čtyři tisíce metrů čtverečných, u kterého se počítá se 100 podzemními a 50 pozemními místy pro zákazníky, by značně ovlivnilo životní prostředí v této lokalitě. Vždyť samotná studie developerské stavební společnosti zde počítá zhruba s 1000 vjezdy a výjezdy automobilů denně," upozorňují Petr Janžura a Miroslav Král z vedení spolku.

„Koncem prosince se uskutečnilo veřejné projednávání, kde jsme vystoupili se svými připomínkami. Další schůzka by se měla konat na jaře. Přičemž územní řízení bylo přerušeno do 31. května 2017. Rádi bychom udělali maximum pro to, aby ve Slaném další nepotřebné obchodní centrum nestálo," říká například člen spolku a obyvatel Skalek Antonín Bosák.

Podle jeho názoru vše spojené s výstavbou obchodního centra na sebe nabalí jen další problémy, ať už je to drobná kriminalita, poflakující se mládež na parkovišti a nebo to, že slánští podnikatelé přijdou o výdělky.

Zda se podaří odvrátit lidem ze Skalek záměr vlastníků, je tak dosud nezodpovězenou otázkou.

Historickou skutečností zůstává, že s rušením klidu v lokalitě měl problémy už i někdejší majitel továrny Orion Vilém Michl. Jelikož zde prováděl zatěžkávací zkoušky leteckých motorů i v noci, narážel na nepochopení sousedů. Také to bylo jedním z faktorů, které přispěly k pozdějšímu krachu jeho fabriky v roce 1932.