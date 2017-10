Lidé ze Studeněvsi se dočkají nového mostu, vodovodu i osvětlení

Studeněves /FOTOGALERIE/ - Silnice II/23638 v obci Studeněves ve směru na Přelíc je už od léta neprůjezdná. Může za to oprava tamního mostu přes Červený potok, která ještě nějakou dobu potrvá.

Vzhledem k tomu, že komunikace je ve správě Středočeského kraje, zeptali jsme se na aktuální stav prací mluvčího kraje Pavla Lochaře: „Celý most se musel zbourat, protože se staví kompletně nový. Stavba by měla trvat do konce ledna, ale je možné, že to stavbaři stihnou do konce roku. Bude ale záležet na klimatických poměrech. Náklady bez DPH jsou zhruba 4,5 milionu korun. S mostem se v obci staví nové inženýrské sítě, včetně vodovodu a veřejného osvětlení."