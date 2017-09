Lidi z Kladna do Prahy vozí muzejní exponát

Kladensko /FOTOGALERIE/ - Na trase mezi Kladnem a Prahou vozí lidi i dopravní veteráni. Neutěšený stav počtu řidičů autobusových linek v rámci integrace dopravy mezi Kladnem a Prahou dospěl tak daleko, že na trasu byl vypraven autobus, který je řazen mezi historická vozidla.

Na linku PID 322 v pondělí vyjela Karosa C 734 z roku 1986. Fotograf ji na snímku zachytil na pražském Veleslavíně před cestou na Kladno a umístil na Facebook Sdružení přátel veřejné hromadné dopravy. Přestože autobus odpovídá podmínkám pro jízdu na silnici a má příslušné technické oprávnění, stojí za zamyšlení, zda je ideálním pomocníkem ve veřejné přepravě se zátěží jakou vyžaduje denní provoz velkoměsta v jedenadvacátém století. Paradoxem zůstává, že v kladenských garážích stojí mnohem mladší vozy, které by vyjet mohly, ale nemá je kdo řídit.

„Od doby, co se Kladno zapojilo do integrované dopravy, řidiči chybějí. Jsme rádi, když vypomáhají soukromí dopravci, kteří ale od-mítají sednout za volant našich autobusů,“ řekl Ludomír Landa, ředitel kladenské ČSAD MHD.

Pro externí šoféry je ekonomicky výhodnější, aby využili svoje vozidlo. Je však k zamyšlení a už méně úsměvné, když autobus má v kartě vozidla vyplněnu kolonku aktuální stav: historický / muzejní.

Ještě v roce 2015 výše zmíněnou Karosu obdivovali návštěvníci Vojenského technického muzea v Lešanech u Týnce nad Sázavou a na výletě byla i v Otvovicích, kde je rovněž Muzeum historické dopravní techniky.

V minulém století sloužil autobus roky armádě. Nyní hrdě vozí cestující do hlavního města.

„Nemám žádné oprávnění na to, aby soukromí dopravci museli používat naše autobusy. Po dohodě s integrátory proto jezdí i tyto stroje, aby byl vůbec pokryt rozsah jízdních řádů, který nám byl předložen. Řidiči nám neustále chybějí. Toto mělo být ale řešeno půl roku předem,“ tvrdí Landa.

Šoféři autobusů z Moravy, kteří Kladnu vypomáhali od konce srpna a počátkem zá-ří, se postupně vracejí domů. „Byla to přechodná výpomoc a nyní nabíráme klasicky zájemce, kteří se dostaví i s řidičským průkazem na autobus a postupně přicházejí ti, kterým jsme v létě zaplatili řidičský a profesní průkaz. Cílovým stavem je, abychom obsadili všechny linky, přičemž potřeba narostla o šestadvacet lidí. Vidím to, že problém potrvá nejméně do konce roku. Nejde to ze dne na den. Lidé prostě nejsou,“ dodal Landa.

Podle jeho slov v současné době žádná z linek nekolabuje. „Byl bych i tak rád, kdyby si z toho konstruktéři jízdních řádů a vzorových záznamů vzali ponaučení,“ uzavřel Ludomír Landa.

„Bohužel, my jako cestující musíme nastoupit do toho, co na zastávku přijede. Vybírat si nemůžeme, když spěcháme do práce nebo do školy. Kolikrát si ale spíše než cestující připadáme jako rukojmí dopravců,“ řekla pětatřicetiletá Dana z Kladna, která denně dojíždí do Prahy do zaměstnání a nemá vlastní vozidlo.