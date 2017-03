Lidskou sílu nahradily stroje, studenti naprogramovali robota pro souboj.

Kladno - Člověk je tvor od přírody hravý a zvídavý. Na kladenské střední škole proto vsadili na využití oblíbených „hraček" ve výuce. Už tři roky používají mimo jiné i robotické stavebnice.



Využili grantového programu „Učení hrou" a vybavili učebny odborných předmětů výukovými sety, roboty a 3D tiskárnami od zahraniční firmy na výrobu stavebnic, která má továrnu v Kladně.

Získané teoretické vědomosti si tak studenti mohou ověřovat v praxi a formou experimentů přicházejí věcem na kloub. Není nic neobvyklého, že laboratorní cvičení se dějí formou soutěží. Odtud už nebylo daleko k myšlence změřit síly i s žáky ostatních středních škol.

Díky nadšení Petera Podoby, učitele automatizace a programování, tak vznikl AUTOBOT – soutěž v programování robotů.



Prvního ročníku, který se konal vloni, se zúčastnilo devět dvoučlenných týmů ze tří středních škol. Úkolem soutěžících tehdy bylo – po vzoru zápasníků sumo – sestavit a naprogramovat stroj tak, aby bez jakékoli pomoci vyhledal v kruhu soupeře a vytlačil jej z kruhu.

Letos už byla účast o poznání větší. Přihlásilo se šestnáct týmů ze šesti středních škol Kladenska a okolí. Zadání bylo jednoznačné: zkonstruovat a naprogramovat robota tak, aby byl schopen projet co nejrychleji vyvýšenou dráhu jakéhokoliv tvaru.

Vypadalo to jednoduše, jenomže dráha – v každém kole jiná – byla klikatá a robot se nesměl dotknout základní desky stolu. Studentky i studenti vzali úkol velice zodpovědně a bylo na co koukat. Konstrukce, někdy šílené, byly propracované do technických detailů hodných konstruktérů průmyslu 4. generace. Program musel počítat s různou kombinací drah (nebyly předem známy) a potíž byla i v tom, že na konstrukci robota bylo možné použít jenom předepsané množství součástek.

Soutěž probíhala na dvou drahách o rozměrech 1,8 x 3 metry. Byla rozdělena do tří kol a v každém z nich museli roboti ujet dva okruhy. Rozhodující byl čas. Již prvním kole bylo vidět výhody i nevýhody různých řešení a čtyři týmy vůbec nedojely. U ostatních se časy lišily i o sto procent.

Kladenští studenti skončili na druhém a třetím místě

Ve druhém a třetím kole se startovalo od nejhorších časů a soutěžící s napětím sledovali na výsledkové tabuli, jak jejich šance stoupají či klesají. V jídelně školy, kde soutěž probíhala, to v ten den vypadalo jako ve vývojové laboratoři počítačové firmy – upravovali se programy, konstrukce, vedly se vzrušené debaty v týmech (došlo i na několik hádek), neustále se testovalo. A protože při takovém vypětí vyhládne, měli účastníci stále k dispozici plný stůl dobrot, které je udržovaly v kondici.

A jaká by to byla soutěž, kdyby nebylo o co soutěžit. Kladenský sponzor věnoval do soutěže mnoho opravdu hodnotných cen, a tak spolu s cenami, které věnovala pořadatelská škola, si přišel na své opravdu každý – považte, v které soutěži se berou ceny na prvních čtrnácti místech? Zajímavé bylo i přidělování cen. Soutěžící si postupně podle dosaženého pořadí vybírali sami. Na výběr byly 23'' LCD monitory, laserové a multifunční tiskárny, 1TB externí disk, kvalitní Hi-Fi sluchátka, chytré hodinky, power banku, 16GB mikro SD karty, herní myši apod.

A jak to celé dopadlo? Vyhrál tým z Gymnázia Jana Keplera Praha (Lžičař Miroslav, Yaroslavtseva Ekaterina – Tým T), na druhém místě skončili studenti pořadatelské školy SOŠ a SOU, Kladno, Dubská (Venzl Lukáš, Novák Martin – Tým 8) a bronz připadl studentům Gymnázia Kladno (Vaněk Jakub, Pekárek Ondřej – The Kameňák)

Na studentech i učitelích, kteří se do soutěže zabrali tak, že některé nešlo od studentů rozeznat, byla vidět radost ze hry a odhodlání přijet i příští rok.

A co na to pořadatel? Za všechny odpověděl ředitel školy Jiří Růžek: „Soutěž bude samozřejmě pokračovat a bude ještě lepší – naši učitelé mají nápadů na desetiletí."