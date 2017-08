Louka pod Okoří přilákala na festival tisíce návštěvníků

Střední Čechy /OBRAZEM/ - Miro Žbirka, MIG 21, Václav Neckář, No Name, Marek Ztracený & Marta Jandová, Eddie Stoilow, Vypsaná fiXa - legendy české populární hudby vystoupily v sobotu na louce pod hradem Okoř. Konal se zde oblíbený letní hudební festival.

Sedmnáctý ročník Festivalu Okoř je minulostí. V sobotu 19. Srpna se na stagi v podhradí úchvatné zříceniny středověkého hradu vystřídalo několik desítek interpretů v celkem šesti hudebních blocích.

Okoř se možná pod vlivem nepříliš optimistické předpovědi počasí plnila pomalu, jenže jak už to u tohoto festivalu bývá, nakonec vysvitlo i slunko a počasí bylo doslova ideální. A naplnil se i areál. Zejména při večerních vystoupeních Marka Ztraceného s hostem Martou Jandovou, Vypsané Fixy, Mekiho Žbirky, MIG 21 a hlavních hvězd No Name byla už na louce pod Okoří hlava na hlavě. „Počasí nám na Okoři přeje skoro vždycky,“ usmívala se Johanna Turner, umělecká manažerka.

Festivalu bylo v sobotu přesně na den 17 let a hlavní organizátorka Hana Petřinová může být hrdá, kam až se dostal. Není tak masový jako některé jiné podniky, přitom zde panuje skvělá atmosféra. „Festival pořádá Hanka s láskou a je to znát,“ chválila Turner.

V podhradí zahájila program kapela Eddie Stoilow. Její občasný bubeník, fotbalový brankář Petr Čech, hájil v té době branku londýnského Arsenalu, to ale fanouškům vadilo málo, E.S. totiž měli formu jako hrom.

Václav Neckář je ikonou české populární hudby a už mnoho nevystupuje. Na Okoř ale dorazil a soudě podle toho, že si jeho písničky v plném kotli zpívali jak starší, tak i úplně mladí, tak i jemu sedlo vystoupení téměř dokonale.

Trochu jiný okruh fanoušků, malinko divočejších, si poslechl Vypsanou Fixu, ale třeba i hosta Marka Ztraceného. Marta Jandová si smolným létem, v němž si zlomila na schodech nohu a pak měla i nezaviněnou autonehodu, hlavu už neláme. Po podiu skákala s obrovskou energií (při písničce od mateřských Die Happy), ale uměla i ubrat jako při nové skladbě právě od Marka Ztraceného.

A jejich hitový duet Káva a sex pochopitelně také lidí dostal do pohody.

Meki Žbirka roky nekoncertoval, ale teď už ano a já sám řekl, na Okoř už jezdí jako na chatu. Už potemnělou Okoř rozsvítil mnoha hity z celé své čtyřicet let dlouhé kariéry. A také předvedl své úchvatné slovenské písmeno Ř. „Byl jeden Řek a ten mi řek, kolik je v Řecku řek…,“ halekál na celý kotel.

Vše zakončily další hvězdy současnosti MIG 21 a No Name, teprve pak si krásná louka pod Okoří mohla trochu oddechnout.

„Za rok jsme ale zpátky, tady chybět nemůžeme,“ prohodila odcházející rodinka.

Byla až z Moravy.