Lupiči si odnesli z herny několik stovek tisíc korun

Kladno - Několik stovek tisíc korun si odnesli lupiči z kladenské herny v Ukrajinské ulici. Kriminalisté nevylučují souvislost s předchozími ozbrojenými přepadeními, ke kterým v herně došlo. Pachatelům hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Grzegorz Klatka



Přepadení herny podle kladenských kriminalistů netrvalo déle jak půl minuty, navíc lupiči po celou dobu mířili zbraněmi na obsluhu, téměř na nic nesahali a pouze vydávali pokyny obsluze.



Také čtěte: Kladno bude letos hospodařit s půldruhou miliardou korun

„Ta je uposlechla a následně pachatelům vydala několik stovek tisíc korun," řekl kladenský kriminalista Miroslav Linhart a dodal: „Policie prošetřuje, zda byly zbraně pravé a také možnou spojitost již se dvěma přepadeními v této herně v loňském roce."



Servírka, která ten den byla v herně, je podle informací Deníku stále v šoku. Pachatelům údajně ani nevadilo to, že v jedné z dalších místností hrál muž. Ten také nakonec zavolal poté policii.



„Jeden z pachatelů byl o výšce přibližně 170 cm, střední postavy a oblečen do tmavé bundy, džínových kalhot, na hlavě měl šedou kapuci a černou šálu přes obličej. Druhý z podezřelých byl vysoký asi 190 cm, střední postavy a oděn byl do džínových kalhot, tmavé bundy a na hlavě měl kapuci," popsala pachatele Jana Šteinerová, mluvčí kladenské policie.



K přepadení herny v Ukrajinské ulici došlo sice 5. února, policie zveřejnila v předchozích dnech a v pátrání po pachatelích žádá o spolupráci veřejnost.



„Policie vyzývá občany, kteří v neděli 5. února před šestou hodinou spatřili dvě podezřelé osoby pohybující se v blízkosti kasina v Ukrajinské ulici v Kladně, nebo na útěku, aby poskytli informace na linku 158 nebo na policejní služebnu," dodala kladenská policejní mluvčí.

Nepřehlédněte: Na doktora zaútočil se sekyrou v ruce, jen štěstím ho nezabil



Loupežné přepadení se zbraněmi se odehrálo o několik dnů později i na Příbramsku. Tady dva ozbrojení lupiči vtrhli do restaurace v Obořišti u Dobříše, kde se v tu dobu nacházelo několik hostů. Obsluha jim nakonec vydala hotovost ve výši dvacet tisíc korun. Kriminalisté po pachatelích stále pátrají.