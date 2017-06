Malí školáci si výlet do Asie užili a nemuseli cestovat ani tisíce kilometrů

Ledce - Kluci a holky ze Základní školy a Mateřské školky Dráček v Zámečku při Dětském domově v Ledcích-Šternberku vyrazili na nevšední výlet. Společně navštívili v Malé asijské muzeum, které sídlí v druhé části obce. Muzeum je soukromé a jediné svého druhu v republice.

Letos v srpnu to bude již deset let, kdy bylo oficiálně otevřeno pro veřejnost. Prostory staré bývalé školy z roku 1897 se díky snaze známého mongolisty a sinologa Jiřího Šímy, jeho manželky a jejich přátel staly místem setkávání veřejnosti s kulturou asijských zemí. Součástí muzea je také Pamětní síň obce Ledce a bývalých lázní Šternberka.

Od zakladatele muzea se děti dozvěděly mnoho zajímavého ze života v asijských zemích. Bylo pro ně přichystáno jako překvapení posezení v tradiční mongolské jurtě s následnou prohlídkou expozice v budově. V závěru návštěvy se děti zúčastnily ve výstavní galerii besedy. Nejčastější otázky dětí byly kolem čínského písma – s ukázkou znaků i různých slov ve vietnamštině, mongolštině či čínštině. „Mně se moc líbilo v jurtě. Na chodbě jsem viděl čínskou rikšu, ve které bych se chtěl vozit. Také se mi líbily krásné slavnostní obleky a sedlo na koně pro malé děti. Ředitel muzea, který nám věci ukazoval, byl moc hodný," prozradil desetiletý Patrik své dojmy z návštěvy muzea.



Letošní návštěvnická sezona byla zahájena přednáškou v malé galerii muzea docentkou brněnské univerzity sinoložkou Lucií Olivovou na téma Báječná léta v Číně.

Pro případné zájemce bude Malé asijské muzeum přístupné od začátku června – vždy v sobotu od 9 do 12 a od 14 do 18 hodin a neděli od 9 do 12 a od 14 do 16 hodin. Možnost domluvy i po telefonu.

Malé asijské muzeum pořádá dále s Klubem přátel Asie Pražská jurta akci zvanou Ledecká jurta, která se koná ve čtvrtek dne 1. června v Lidicích v zahradním areálu Památníku Lidice. Na akci se zájemci dozvědí, jak se žilo a žije kočovníkům v jurtě, mohou zhlédnout ukázky mongolské dětské hry šagaj a poslechnout si mongolské a kazašské pohádky.

