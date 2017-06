Malým Přítočnem do půlky září neprojedete

Kladensko – Obyvatelé Malého Přítočna se dočkali oprav silnice. Komunikace je v dezolátním stavu. Vzhledem k tomu, že vesnicí projede denně sedm tisíc aut, včetně náklaďáků, připomíná cesta spíše tankodrom. Opravy začnou ve čtvrtek a potrvají do 17. září. Opravena bude cesta až k nájezdu na dálnici na D6 (na Fialce), včetně úseku železničního přejezdu.

Ilustrační fotoFoto: Archiv:DENÍK

Jak řekl Kladenskému deníku starosta Malého Přítočna Luboš Košák, znamená to kompletní uzávěru obce. Práce budou rozděleny do několika etap, aby se místní dostali ke svým domům. Kvůli tomu, že podél více než kilometrové trasy je osmdesát procent všech rodinných domů, znamenají opravy pro místní velké omezení.

Díky tomu se ale podaří opravit veškeré povrchy, včetně podloží, kde se stroje dostanou až do hloubky 60 centimetrů. Zemní práce využijí zároveň i vodaři, kteří v Přítočně rovnou opraví lidem nevyhovující vodovodní přípojky u domů.



„Počítám s tím, že bude zpočátku chaos, než si lidé zvyknou. Ale věřím, že to bude pro dobro věci. Opravy jsou skutečně nezbytné. Obchvat obce nám slibují více než pětadvacet let. Tím, že se stát nyní pustil do nákladné rekonstrukce naší silnice, nepředpokládám, že bychom se přeložky hned tak dočkali," soudí starosta Košák.



Přítočenští se sice na více jak čtvrt roku zbaví kamionů, nicméně náklaďáky zvolí objízdné trasy. Na větší dopravní zátěž se proto nyní musí připravit obyvatelé Dolan, Pleteného Újezdu i Velké Dobré. Těm naopak prázdninový provoz zhoustne.

Souběžně s těmito pracemi bude v polovině července za dobu 10 dnů opravena okružní křižovatka Unhošťská – Americká – Arménská a během zhruba tří měsíců přestavena i křižovatka v obci Velké Přítočno.