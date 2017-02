Mateřské centrum Rybička znovu ožívá

Slaný - Mateřské centrum Rybička po čase obnovilo ve Slaném svoji činnost. Komunita, kde se mohou scházet nejen maminky ale i tatínkové a další rodinní příslušníci s ratolestmi existuje už měsíc v nových prostorách ve Wilsonově ulici ve Slaném, kousek pod divadlem.

Ilustrační fotoFoto: Jaromír Zajíček



Mateřské centrum je pro caparty zejména předškolního věku, kam si děti chodí pohrát a maminky třeba nasbírat cenné rady. Funguje pod záštitou Kolpingovy rodiny Smečno.



Herna je otevřena každé pondělí od 9 do 11.30 hodin, ve středu od 14 do 17 hodin a každý čtvrtek v časech 9 do 11.30 a 14 do 17 hodin.

V MC Rybička kterou zajišťují Kateřina Telecká a Jaroslava Vaculová poznají děti nové kamarády a vydovádějí se tu ve chvílích, kdy venku není právě příznivé počasí. Jak říkají provozovatelky, centrum je vytvořeno pro potřeby rodičů i dětí a kdo má zájem, může zde například uspořádat i narozeninovou party či jiné akce.

„Kromě toho, co nabízíme my, budeme rády i za podněty zvenčí, co by v Rybičce potřebovali rodiče. Zároveň uvítáme aktivní maminky a tatínky, kteří by měli zájem se do chodu centra zapojit. Dále takové, kteří umějí něco pěkného, ať už vyrábět, péct nebo vařit. Zkrátka cokoli, o co by mohl být zájem a byli by ochotni se o to podělit s ostatními," říká Kateřina Telecká.



Vstupné pro rodinu je jednorázové s možností permanentek se zvýhodněnou cenou. „Při běžném provozu herničky lze využít i krátkodobé hlídání dětí, pokud si maminka potřebuje zajít k lékaři, na úřad nebo ke kadeřnici. Samozřejmostí je občerstvení jako káva, čaj a pár drobností," doplňuje Jaroslava Vaculová.



Zejména maminky, které nemají k dispozici na hlídání babičky, ani nikoho spolehlivého v okolí, přátelskou službu velmi vítají.



Provozovatelky Rybičky plánují pro všechny příchozí zájemce dílničky, tvořivé kroužky, besedy a podobně. Vždy se budou časově snažit přizpůsobit možnostem maminek.

„Jedním z prima setkání je například pondělní dopolední tvořivá dílnička 20. února od 9 hodin s Jaroslavou Broulíkovou z Kreativního světa, nebo zábavné odpoledne 23. února od 14 hodin s Kateřinou Vykoukovou," dodává Lucie Dobešová z Dolína, která dala znovuotevření mateřského centra impuls.