Město investuje miliony do tenisových kurtů

Kladno – Nejpozději v srpnu letošního roku by měla skončit první etapa rekonstrukce tenisových kurtů v areálu SK Kladno. Město za jejich opravu zaplatí necelých 6 milionů korun. Kromě toho se o kurty bude starat po letech město, stejně jako o ostatní sportoviště. Deníku to řekl primátor Kladna Milan Volf.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/František Géla

Proti rekonstrukci kurtů se sice ozývaly kritické hlasy z řad rodičů, ale také i z tenisového klubu. Vadila jim především změna povrchu, kdy antuku měl údajně nahradit umělý povrch. Nakonec na povrch kurtů bude použitý vpichovaný umělý venkovní polypropylenový smyčkový koberec se vsypem z přírodní antuky.

„Rekonstrukci a budoucí povrch kurtů jsme komunikovali s hráči i trenéry. Zajistili jsme, aby si mohli vyzkoušet různé druhy nabízených povrchů. Z nich pak většinovou volbou zvolili umělý povrch s vlastnostmi antuky, který splňuje kritéria pro soutěže i sportovní potřeby hráčů i rekreantů. Navíc se velmi snadno udržuje," sdělil primátor.



Město Kladno má v plánu v opravě tenisového areálu pokračovat. Vzniknout by zde mělo i nové parkoviště. „Ve druhé etapě bychom chtěli realizovat studii navrhující rekonstrukci centrálního kurtu. Po ní by vznikly dva kurty a pod nimi parkoviště, které by kapacitou pokrylo potřeby návštěvníků kurtů," představil vizi Milan Volf.

Tenisový areál město pronajímalo, pak se ale s nájemcem dohodlo o zpětné převzetí. Podle primátora by se o městská sportoviště mělo starat město, s pronájmem nesouhlasí.