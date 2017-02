Mirka se i přes své vážné postižení cítí spokojená

Kladno - Celoživotní osud byl k Mirce Šindelářové z Kladna neobyčejně krutý. Narodila se v Karlových Varech jako těžce tělesně postižené dítě, téměř bez rukou i nohou.

I přes svůj tělesný handicap je Mirka Šindelářová spokojena a snaží se trávit svůj čas aktivně. Foto: Luboš HoraFoto: Luboš Hora

Handicap má možná i proto, že její matka dítě nechtěla a bez jakékoli domluvy s lékařem začala neodborně brát léky na potrat. Nepotratila, ale narodila se jí postižená dcera.



Mirku hned po porodu matce odebrali a byla umístěna do ústavu v Plzni. Ve dvou letech byla přeložena do Jedličkova ústavu v Praze. „V takzvané Jedličkárně byl chlapec přibližně mého věku, prakticky stejně postižený. Vyrůstali jsme spolu, zvykli si na sebe a společně tu vychodili mateřskou i základní školu," vzpomíná na nelehké dětství Mirka.

Matku nezajímala

„Otec o mě měl od dětství vždy zájem, ale uzavřel sňatek se ženou, která už měla své tři děti a s mým tátou pak další dvě. I nevlastní matka mě měla ráda. Vzpomínám, jak za mnou oba do Jedličkova ústavu jezdili," říká Mirka.



Naopak vlastní matka ji poprvé navštívila až v době, kdy chodila do čtvrté třídy. Bylo to prá ale jen ze zištných důvodů.

Pomohla jí cizí rodina

V ústavu byla Mirka Šindlářová až do osmnácti let, kdy ji přeložili do ústavu v Košumberku u Hradce Králové. Zde se seznámila s rodinou, která si ji vzala na tři měsíce k sobě domů. I když se jednalo jen o delší návštěvu, je dodnes Mirka této rodině vděčná.

„Za mého pobytu u nich mi vlastně cizí lidé zařídili návrat do Jedličkova ústavu, kde jsem byla zvyklá. V Jedličkárně jsem pak strávila další dva roky. Pomáhala jsem rozvážet poštu po pavilonu a nakonec pracovala jako vrátná," vypráví Mirka.

V ústavu jí zařídili bydlení v tehdy novém bezbariérovém objektu Meta v Kladně. Tady začala v roce 1991 sama žít v garsonce a bydlí tu dodnes.

Mirka je aktivní

Třebaže je Mirka Šindelářová postižená a tráví celý život na invalidním vozíku, není v ní ani trocha zášti, nebo trpkosti z krutého osudu. Naopak se cítí spokojena.

„Mám vlastní soukromí. Využívám pomoci pečovatelské služby i zdravých kamarádek. Jedná se hlavně o pomoc s hygienou, úklid, nebo věšení prádla.



Mám velmi ráda zvířata, starám se o pejska z útulku i o kočičku. V poslední době jsem navíc začala s kamarádkou jezdit občas vlakem do Prahy." uvádí Mirka.



Mirka Šindelářová je sice těžce tělesně postižená, ale svůj osud nese mimořádně statečně a její život, byt na invalidním vozíku, má rozhodně smysl.

