Mladík nalezl v Kladně válečnou munici

Kladno - Zbytek granátu a čtyři kusy nábojnic. Takový nález překvapil v úterý odpoledne jedenadvacetiletého mladíka z Kladna. Munici, která na místě ležela patrně od druhé světové války, našel muž v lese za stanicí technické kontroly za Vašíčkovou ulicí. To, co v zemi objevil si muž nenechal pro sebe a objevu neprodleně informoval policii.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jan Vraný



Na místo vyjela policejní hlídka. Policisté místo nálezu zajistili a vyžádali si příjezd pyrotechnika. Místo nálezu střežila policie až do příjezdu specialisty.



"Vzhledem k tomu, že se jednalo o neobydlenou zónu, nebyla nutná evakuace žádných osob ani objektů. Policista z Pyrotechnické služby Policejního prezídia po příjezdu na místo konstatoval, že se jedná o čtyři nábojnice a jeden zapalovač z dělostřelecké střely, který však již není funkční. Předměty si převzal pyrotechnik k odborné likvidaci," řekla kladenská policejní mluvčí Michaela Nováková.



Vzhledem k tomu, že podobné nálezy nejsou na Kladensku a Slánsku zejména v lesních porostech ničím výjimečným a náhodní kolemjdoucí nebo takzvaní hledači pokladů je detektory kovů čas od času podobné věci objeví, opatrnosti nikdy nezbývá. Prastará zrezivělá munice, která působí na první pohled neškodným dojmem, může být i po více než sedmi desítkách let od války stále funkční a životu nebezpečná. Policejní mluvčí proto i tentokrát přidává pár cenných rad, jak se zachovat při odhalení takového nálezu.

Co dělat, když naleznete nevybuchlou munici:

Pokud kdekoliv, na procházce v přírodě, při úklidu v objektech, či při výkopových pracích naleznete podezřelé předměty, u kterých budete mít podezření, že by se mohlo jednat o munici, či její součásti, dodržujte následující pokyny:



Přerušte veškeré práce! S předmětem v žádném případě nemanipulujte a vůbec se ho nedotýkejte! Okamžitě přivolejte Policii České republiky!



Podle možností a okolností do příjezdu policie zajistěte, aby se k předmětu nepřiblížila jiná osoba!



"Za žádných okolností se neobávejte nález munice oznámit. Činíte tak v dobré víře ve snaze zabránit škodám na životech, zdraví a majetku osob. I kdyby přivolaný pyrotechnik na místě konstatoval, že se o munici nejedná, nebude vám nic vyčítat, ani nemusíte policejní výjezd hradit. Je lepší, když policie věc prozkoumá preventivně, než aby nález sám explodoval," varuje před amatérským zacházením mluvčí policie Michaela Nováková