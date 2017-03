Mobily ve školách? Nutné zlo, míní učitelé

Nezbytnost, moderní pomůcka či tahák? Mobilní telefony se staly nezbytnou součástí našich životů, i životů školáků.

Zda mobily patří do školy, je stále aktuální otázkou. Podle školního řádu mobilní telefon nesmí učitel žáku mobil jen tak zabavit. Avšak na druhou stranu je jeho používání upraveno školním řádem. Každá škola si pravidla trochu přizpůsobila.

Ve většině škol už si děti na pravidla zvykly. „Mobil už je dnes jako propisovačka, běžná součást našeho života. Doba, kdy se jím děti chlubily, je už dávno pryč. V hodinách mají mobily vypnuté. Nesmí jim zvonit. Pokud se tak stane, stydí se za to a omlouvají se," řekl ředitel 3. základní školy v Rakovníku Jan Křikava. Mobily mohou použít jako kalkulačku nebo k vyhledávání informací na pokyn vyučujícího.

Pravidla určuje školní řád

Podle školního řádu není nutné používání mobilních telefonů ve škole zakazovat, pokud žáci dodrží základní pravidla slušnosti, která už platí ve vyspělých státech. Například mobily lze telefonovat, posílat a přijímat SMS pouze o přestávkách. Pokud to žák nedodrží, může mu učitel mobil odebrat do konce hodiny nebo při opakování přestupků do konce vyučování.

Na Gymnáziu Zikmunda Wintra v Rakovníku někteří učitelé mobilní telefony v hodinách tolerují k vyhledávání dat v rámci předmětu. „Některým vyučujícím to ale vadí, takže mobily vypínáme a odkládáme do tašky. Myslím si ale, že je dobré mobily používat, protože rozšiřují pohled na věc," zkonstatovala studentka Veronika Šponiarová.

Základní škola v Králově Dvoře zvolila mírné, ale účinné opatření. „Používání mobilů máme ošetřeno ve školním řádu. Žáci je do školy nosit mohou, a to i na odpolední kroužky, kdy potřebují mít vazbu na rodiče," prohlásil ředitel ZŠ Králův Dvůr Evžen Krob. Při vyučování je ale jejich používání zakázané. „V té době děti musí mít telefony v tašce," doplnil Evžen Krob. Tuto úpravu žáci většinou respektují. Pokud ne, musí telefon odevzdat učiteli, který jej předá rodičům s upozorněním, že žák porušil školní řád. Podle zástupců školy tyto nahodilé případy respekt k opatření jen posilují.

Negativně se na mobily minimálně pro základní školy dívá ředitelka 1. ZŠ Slaný Věra Bělochová: „Děti jsou v dnešní době neustále na mobilech, v některých případech se jedná i o závislost. Na naší škole musí mít žáci telefony vypnuté, protože jinak je používají jako nápovědu při testech a občas také k natáčení učitelů. V případě nutnosti své žáky ovšem nechceme omezovat, se svolením učitele mají tedy možnost si zavolat."

Používání mobilů při vyučování se nelíbí ani rodičům. „V dnešní době chci, aby můj syn nosil do školy mobil, abychom se po škole domluvili. Ale souhlasím se zákazem jeho používání při vyučování," říká Iva Kalousová z Příbramska, maminka prvňáčka.

