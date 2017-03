Motorkáři po zimě zahájí novou sezonu

Region - Zima je pro mnoho lidí nejméně oblíbeným ročním obdobím, jinak tomu není ani u většiny motorkářů. Jakmile ovšem přijde oteplení, odtaje poslední sníh, fanoušci jednostopých vozidel vyráží houfně na silnice.

Většina motorkářských klubů také chystá slavnostní zahájení sezony. Milovníci motosrazů se i letos mohou těšit na akci Zahřátí výfuků ve Stochově, populární Rack Reyd v Žerotíně a další tradiční motorkářské akce.

Rakovník

Letošní rok je významným pro motorkářský klub Astacus Rakovník. Slaví totiž narozeniny. Prezident klubu Michal Kužel upřesnil: „Dvacetiny. Oslavu chystáme na sobotu příštího týdne v našem nově zrekonstruovaném klubu.

"Nejvíce času zatím rakovnickým motorářům zabrala již zmíněná renovace. „Proměnili jsme se v řemeslníky," smál se Kužel. Proto se až nyní mohou naplno pustit do plánování dalšího ročníku nejprestižnější a největší akce, kterou každoročně pořádají, a to Rack Reyd v Žerotíně na Lounsku. „Bude se konat v prvním srpnovém víkendu a už nyní se na něj těšíme,"dodal. Zahrát by tu měly například kapely Alkehol a Děda Mládek Illegal Band.

Kladno

Zahájení sezony chystají také členové Mototour Bikers Association Stochov. Ti připravují tradiční První jarní zahřátí výfuků. „Sezónu zahájíme Zahřátím výfuků v sobotu 22. dubna. Účastníky čeká klasický program. Mohou se těšit na netradiční soutěže, spanilou jízdu, zahraje také kapela," řekl Deníku Jan Spousta zvaný Čenda. Ten také informoval, že v červu pořádá velký Motosraz v Peruci.

Beroun

V Hořovicích zase chystají oblíbený Motorkářský cvoček. Akce se i letos uskuteční v areálu místního Společenského domu, je naplánovaná na víkend od 29. do 30. července. Její korunou je spanilá jízda, které se pravidelně účastní kolem sto padesáti motorkářů, návštěvníků bývá téměř dvakrát tolik.

„Trasu jízdy zatím nemáme jistou, ale chtěli bychom opět vyjet ve směru Rokycany a Plzeň," uvedl za pořadatele Karel Pelikán, který dodává, že i letos se lidé mohou těšit na vystoupení kaskadéra, akci pak uzavřou vystoupení kapel Kohn a Katr.

Příbram

Sraz motorek a dlouhých aut typických pro léta šedesátá se občasně koná také na náměstí TGM v Příbrami. Kousek od Příbrami, v Milíně, kam vede silnice známá všem motorkářům z celé republiky, slavná, ale středisková Route 66, sídlí motorkářský klub Hells Pekels.

Milínská šestašedesátka tedy rozhodně neposkytne šoférovi za volantem pocit svobody a nezapomenutelná dobrodružství, jako ta pravá a vysněná americká Route 66. Někteří měli to štěstí, že si „Matku všech cest" projeli, Pekelníci ovšem ne, a tak předloni zacílili na Balkán.

„Máme za sebou cestu do Albánie, Kosova, Makedonie, Černé Hory, asi pět a půl tisíce kilometrů a jeli bychom klidně zase hned, ale teď stavíme baráky," říká za ostatní Pavel zvaný Velký kůň.

