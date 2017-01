Na Hájích chtějí lidé rozhlednu i fit stezku

Slaný - Město Slaný chystá velké úpravy největší městské zelené plochy, lesoparku Háje. Chce rozšířit možnosti jeho využití, například pro různé sportovní aktivity.

Obyvatelé Slaného mají na úpravu lesoparku různé názory. Někdo zde chce odpočinkovou zónu, jiní by uvítali spíše sportovní vyžití. Záběr z altánuFoto: Deník/Kateřina Husárová



Město kvůli tomu na sklonku uplynulého roku uspořádalo debatu s obyvateli. Námětů a nápadů dodali lidé desítky a na základě toho nechá město zpracovat studii, Kladenskému deníku to potvrdil starosta Slaného Martin Hrabánek (ODS).



Studie, na kterou je v rozpočtu města vyčleněno zhruba 300 tisíc korun, bude obsahovat část podnětů obyvatel, ale ještě nebude závazná.



„Na základě ní uspořádáme posléze další setkání, kde občanům vysvětlíme další možnosti,“ uvedl starosta. Až na základě tohoto nechá na úpravy Hájů vedení Slaného zpracovat projekt. A to až po řádném výběrovém řízení.



Hlavní část úprav lesoparku Háje v severní části města, které mohou vyjít až na několik milionů korun, je naplánována nejdříve na rok 2018. Pokud by ale byla možnost získání dotací na některý z prvků, není podle starosty vyloučeno, že první úpravy začnou už letos.



Lesopark v kopci za městem nyní ve Slaném využívají v současnosti lidé k procházkám a venčení psů.



Kromě klidové zóny je v něm, na základě námětů obyvatel, poptávka po sportovištích a místech s aktivitami pro děti i seniory. Přibýt by tak v části parku mohla například fit stezka (přírodní běžecká dráha, kde mohu být i přírodní překážky), lanové aktivity, napojení na chystanou cyklostezku vedoucí do Žižic, ale třeba i sociální zařízení, které zde kdysi bývalo.

V návrzích od lidí dorazily dále například tipy na vybudování rozhledny, v minulosti už několikrát zmiňované hřiště na discgolf a další.