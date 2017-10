Na Kladensku trhal vítr elektrické dráty. Strom spadl i na koleje

Kladensko - Silný čtvrteční vichr zaměstnal také hasiče na Kladensku a Slánsku. Profesionální hasiči z Kladna zasahovali nejprve v Kačici. Utržený drát elektrického vedení spadl mezi ostatní a zapříčinil jejich jiskření. Problém se podařilo neprodleně odstranit.

Hasiči vyjížděli večer i ze základny ve Slaném. V sídlišti v Mírové ulici se ulomil kus vysoké břízy a zřítil se na chodník. Naštěstí to podle místních hasičů nebylo nic velkého, strom nikoho nezranil a nespadl ani na zaparkovaná auta. Mezi tím si Slaňáci odskočili do bývalého vojenského sídliště, kde byli voláni do Tomanovy ulice k otevření bytu a následně se vydali hledat ještě jeden nahlášený padlý strom. Ten nakonec ale v místě určení nenašli, buď se jednalo o něčí výmysl, nebo si dřevo někdo stačil odnést domů do kamen.

Ve Zlonicích si tamní dobrovolní hasiči museli ve čtvrtek večer poradit se stromem spadlým na koleje. Což se povedlo v krátkosti.

"V lesích za Bratronicemi směrem na Chyňavu také kvůli větru spadl strom na vozovku. Odklidili ho dobrovolní hasiči ze Lhoty. Mimořádnou událost související s větrným počasím řešili rovněž jejich kolegové ze Žiliny. Ti vyjeli odklidit strom, jenž spadl na silnici poblíž Kamenných Žehrovic," řekl v pátek dopoledne mluvčí středočeských hasičů Jaroslav Gabriel. Vše se obešlo bez úrazů a bez větších škod.