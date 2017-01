Na slánské náměstí se nejspíše vrátí mariánský sloup

Slaný - Masarykovo náměstí ve Slaném čeká velká proměna, zřejmě se vrátí i mariánský sloup.

Královské město Slaný chce tento rok začít s první etapou prací. Jak zmínil Kladenský deník už v pondělním vydání, k nové podobě se vyjádří také obyvatelé Slaného. Ti ostatně budou ve městě nově rozhodovat o řadě projektů, jejich návrhy bude brát radnice v potaz.

„Co se týká modernizace a přestavby náměstí, má město letos v rozpočtu připraveno na tuto akci přibližně deset milionů korun," sdělil Kladenskému deníku starosta Slaného Martin Hrabánek (ODS).

Město v současné chvíli reviduje už dříve připravený projekt na celkovou úpravu náměstí. Letos se začne kolem náměstí instalovat nové osvětlení, které bude i v přilehlých ulicích Fričově a Vinařického. Typ osvětlení má odpovídat tomu, který už je na nedávno opravené pěší zóně v centru, v Husově ulici takzvané Londě.

Masarykovo náměstí bude mít oproti současnosti novou podobu, povrch i zeleň. Nové prvky na náměstí podle starosty najdou místo až po prověření, zda nebudou prostor příliš „rozbíjet," případně komplikovat pravidelně pořádané akce.

Pravděpodobně se při rekonstrukci plochy náměstí také přesune socha Tomáše Garrigue Masaryka, která je nyní v rohu plochy diagonálně směrem k poště. Jak řekl starosta Martin Hrabánek, nové místo by mohla skulptura najít na travnatém prostranství před současnou budovou úřadu, někdejším Hotelem Pošta.

Co týká návratu zmíněného mariánského sloupu, měl by nově místo najít ve středu plochy náměstí, jak je viditelné na modelu. Nejedná se však o původní velký mariánský sloup, ten byl v době první republiky stržen, rozbit a odvezen na skládku. Město by na náměstí rádo umístilo náhradou sloup, patrně menší velikosti, než býval ten původní.

Město plánuje i opravu hlavní budovy městského úřadu za několik milionů korun, opravena má být nejdříve fasáda, případně historická okna. Úřad sídlí právě na Masarykově náměstí.