Náklady na úklid měst stoupají k milionovým částkám

Region - S jarním úklidem měst a obcí pomáhají desítky lidí z úřadů práce, výjimkou nejsou ani místa, kde údržbu veřejných prostranství zajišťují i dobrovolní hasiči. Finanční náklady na vyčištění trávníků, chodníků, dětských hřišť a parkovišť stoupají k milionovým částkám.

Beroun

Berounští vkládají ročně do čištění města včetně zimní údržby 14 milionů korun, zajišťují ji Technické služby Beroun. „Příští měsíc začíná blokové čištění ulic, a to ve čtvrtek 20. dubna v lokalitě Závodí," sdělila mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová s tím, že tato akce trvá to konce října a jednotlivé bloky ulic jsou za toto období vyčištěné třikrát.

Příbram

Příbram má vyčíslené náklady na podzimní údržbu, pohybují se okolo 960 tisíc korun. Město celoročně spolupracuje s úřadem práce, a tak navazují na spolupráci i nyní na jaře při jarním úklidu. „Pracovníci jsou na veřejně prospěšné práce využíváni s ohledem na jejich kvalifikaci převážně na pomocné a úklidové práce. Jejich počet se pohybuje v rozmezí třiceti až padesáti osob," uvedla mluvčí města Pavlína Svobodová.

Z dalších obcí Příbramska spolupracuje s úřadem práce při jarním úklidu například Milín. „Menší osady v okolí Milína využívají pomoci dobrovolných hasičů," uvedl starosta Milína Pavel Nekl. Dobrovolníky, a to často z řad hasičů, využívají obecní úřady převážně ve všech obcích v okrese.

Rakovník

Údržba města Rakovník s přívlastkem letní začíná vždy na začátku dubna. Na úklid má rakovnická radnice pro letošní rok vyčleněno 2,9 milionu korun. Mluvčí rakovnické radnice Alida Štulajterová sdělila: „Zajišťuje ho společnost Údržba městských komunikací Rakovník, která spolupracuje s místním úřadem práce. V tuto chvíli ale nemá odsud k dispozici žádného přiděleného pracovníka."

V současné době s nimi jednatel firmy probírá možnost zaměstnání deseti osob na veřejně prospěšné práce od prvního dubna. „Plus několik dalších pracovníků na veřejnou službu," dodala Alida Štulajterová.

Kladno

Kladenští úklid města podle ročních obdobní nerozlišují. „Děje se celoročně. Po zimě je to tak na několika frontách, plynule a stále až do další zimy. V březnu vyjíždějí v omezené kapacitě čistící auta na komunikace a chodníky, od dubna do října zajišťujeme blokové čištění města a zametání spadu květů a listí dle potřeby," popsala mluvčí kladenského magistrátu Lenka Růžičková. Jak dále doplnila, na veřejné zeleni jsou zahájené jarní výhraby. Úklid odpadků se dělá průběžně a celoročně.

„Po celý rok nám s úklidem pomáhají i osoby vykonávající veřejně prospěšné a obecně prospěšné práce, uklízí pohozené odpadky. Finančně neumíme přesně vyčíslit celou částku pouze za jarní úklid, například na letní údržbu komunikací, která se koná od dubna do října, máme v letošním rozpočtu vyčleněno 21 milionů korun," doplnila za Kladno Lenka Růžičková.

Jarní úklid města Slaný se uskuteční od poloviny března do poloviny dubna. „Vždy záleží na aktuálních klimatických podmínkách. Cena za úklid je přibližně půl milionu korun a zajišťují je dle platných smluvních ustanovení Technické služby Slaný," konstatovala za Městský úřad ve Slaném Lucie Krčková.

