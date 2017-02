Nejhezčí svatební kytice váže Lenka ze Slaného

Slaný - Majitelka květinářství, Lenka Janovská ze Slaného, která svůj obchod nedaleko náměstí otevřela před pěti lety, se pyšní titulem Mistr florista, nyní slaví další velký úspěch. Svatební kytice, kterou uvázala, získala prestižní ocenění v soutěži časopisu Profiflorista O nejhezčí svatební kytici roku 2017. Cenu získala květinářka minulý měsíc na výstavišti v pražských Letňanech.

Mistr Florista Lenka Janovská ze SlanéhoFoto: Jiří Skála

Kdo vás k oboru přivedl? Maminka učitelka asi ne. A Pokud vím, studovala jste původně něco jiného? Jak tedy začala Vaše profesní dráha floristky?

Jsem vystudovaný ekonom, ale od malička jsem veškerý volný čas trávila na zahradě a experimentovala s kytičkami. K dětskému snu jsem se vrátila ve čtyřiceti letech - byl nejvyšší čas rozhodnout se, jestli teď anebo nikdy. Nadechla jsem se, napsala životopis a už to jelo.

Začala jsem pracovat jako manažerka v řetězci květinových obchodů. Měla jsem možnost poznat květinový byznys opravdu důkladně a na vlastní kůži (nebo spíš ruce) - nákup rostlin na holandské burze, nakládku kamionu, práci ve velkoobchodě. Starala jsem se o květinářství v Čechách i na Slovensku. Měla jsem tu čest pracovat s mnoha výbornými floristy, vstřebávat jejich rady, poznat každodenní tvrdou práci a udělat si vlastní názor na obor.

Kdy začaly vaše první podnikatelské pokusy s květinami?



Když mě zradilo tělo - ono trávit několik let v autě a s telefonem přirostlým k uchu dvanáct hodin denně řešit problémy jiných, o víkendech „relaxovat" za pultem místo nemocných prodavaček, se časem podepíše na zdraví. Onemocněla jsem a najednou byl čas na přemýšlení. Rozhodla jsem se zvolnit, vrátit se ke kořenům, dělat řemeslo, které miluju. A proč to dělat pro někoho, když mám odvahu jít s kůží na trh? No a v dubnu 2012 jsem otevřela vlastní obchod. Mám tu velkou výhodu, že nejsem poznamenaná "starou školou", ale svým zákazníkům umím nabídnout moderní řemeslo. Byla jsem například první květinářství ve Slaném, které mělo webové stránky a Facebook.

Pořádáte pro veřejnost nějaké kurzy, semináře? Vzděláváte se dál v oboru?

Doplnila jsem si odborné vzdělání na Mistrovské floristické škole v Hradci Králové, což je nejvyšší možná kvalifikace. Mám oprávnění užívat titul Mistr florista. Pro naše zákazníky to znamená, že umím řemeslo a že jejich neobvyklá přání jsou pro mě výzva, nikoliv překážka. Floristika je velmi proměnlivý obor - ostatně jako každé umělecké řemeslo. Pořád se děje něco nového, takže pokud nechcete ustrnout, je potřeba se neustále vzdělávat.

Utrácím šílené prachy za odbornou literaturu, jezdím na semináře a pro zákazníky hledám nové zboží na výstavách a veletrzích. Ve svém volnu pracuji jako lektorka floristických kurzů pro veřejnost. Je to pro lidi báječná relaxace - zájemci si vlastníma rukama vytvoří něco hezkého a s mojí pomocí to zvládne úplně každý. Najímají si mě i firmy na pořádání workshopů pro své zaměstnance - aktuálně připravuji jarní relaxační tvoření.

Odkud berete materiály na výrobu? Čerpáte sama ze sebe nebo hledáte inspiraci ve světě?

Mít obchod s květinami je každodenní tvrdá práce: 2-3x týdně zvednu zadek z teplé postele, ráno ve 4.10 hodin budík, v půl šesté už jsem u kamionu s čerstvými květinami, abych měla pro zákazníky to nejlepší. Nenakupuji z rozvozových aut - ostatně růže, které před vámi ohmatalo 10 - 15 jiných lidí, byste také nechtěli, že?

A místo nového auta jsme si koupili prosklený chladicí box do prodejny… Při nákupu zboží se striktně řídím kvalitou, nikoliv cenou. Tím se liším od konkurence. Samozřejmě mám menší okamžitý výdělek než konkurence - vyšší nákupní cenu až tak do cen nepromítám, ale vybudovat solidní firmu je běh na dlouhou trať… Velmi si vážím důvěry zákazníků.

Co je vaší floristickou chloubou?

Třeba když přijde budoucí nevěsta a řekne: dělali jste kamarádce krásné kytky na svatbu, já bych je taky chtěla od vás…nebo pán v letech objedná svojí manželce kytici k výročí s tím, že "manželka u vás nakupuje a je vždycky spokojená"…a protože bude

Valentýn, zákazníci už sondují, například "Růžové tulipány - budou? Krabici plnou růží jako loni - uděláte mi? Jednu krásnou dlouhou rudou, dáte mi zase stranou?"

Dodržujete světové trendy nebo jdete vlastní cestou?

Módními trendy se inspirujeme, tomu se nevyhnete. Mám ráda přirozený vzhled květin, přírodní materiály a v tom se shodnu i s mojí kolegyní.

Chceme, aby kytice od nás byly prostě "sťavnaté", barevně lahodily oku a samozřejmě zákazníkovi vydržely co nejdéle. Rozhodně nehodlám usnout na vavřínech, ani se nenechám ubít nejrůznějšími regulacemi, které se na živnostníky valí, ale jdu dál. Sílu beru v rodině, navíc mám štěstí na bezvadnou kolegyni a když je fakt ouvej, jistí to tabulka čokolády.