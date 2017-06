Nemocnice dluží 260 milionů. Není to konečná suma

Kladno - I přes velmi špatnou ekonomickou situaci kladenské nemocnice, která dluží zhruba 260 milionů korun za neuhrazené závazky, se podařilo stabilizovat zdejší stavy lékařů, ale také se mluví o postupné modernizaci nemocnice. Řekla to hejtmanka kraje Jaroslava Pokorná Jermanová a ředitel nemocnice Petr Polouček.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Zmíněný dluh ovšem podle hejtmanky kraje není konečný a zřejmě se ještě navýší. „Ještě se uskuteční nějaké audity a je potřeba být připravený na krizový scénář. Spolu s radními hledáme systém, jak zasanovat shodek hospodaření z minulých let," nechala se slyšet hejtmanka.

Novému vedení kladenské nemocnice se podařilo stabilizovat stavy lékařů, ovšem stále se nedaří plně obnovit onkologické oddělení, kterému chybí primář a několik lékařů. „Snažili jsme se najít takový režim, aby to omezení bylo co nejmenší, pracujeme v mírně upraveném režimu a na menším počtu lůžek. Ale zatím to vesměs stačí. Nemám zprávy o tom, že by docházelo k nějakému dramatickému přesunu pacientů do jiných nemocnic, nebo do Prahy," poznamenal ředitel nemocnice Petr Polouček.

V nejbližších letech by mělo jít do nového přístrojového vybavení nemocnice více než 100 milionů korun, z toho velká část již letos. Středočeský kraj se snaží také upravit finanční dotační projekt, v jehož rámci by mohl do kladenské nemocnice pořídit nové CT. „Počítáme také s tím, že letos začneme pracovat na projektové dokumentaci potřebné pro opravy dalších pavilonů. Přepracováváme projekt na pavilon C2, který už měl být v provozu. Tyto změny jsou podle nás nezbytné," doplnila hejtmanka.