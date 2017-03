Nemocných chřipkou ubývá

Kladno – V těchto dnech si připomínáme smutnou událost, která předznamenala šest nejtemnějších let v historii města Kladna. Německá okupace zbytku českomoravského území druhé republiky se uskutečnila pod krycím názvem Březnový vítr („Märzwirbel") dne 15. března 1939 a následujícího dne byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava. O dva dny později, to je 17. března, dorazilo německé vojsko i do Kladna.