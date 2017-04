OBRAZEM: Noc s Andersenem se nesla v duchu komiksového Čtyřlístku

Slaný - Na sedmnáctý ročník mezinárodní dětské knihovnické akce „Noc s Andersenem", pořádané z pátku 31. března na sobotu 1. dubna, se mezi stovky míst nejen v naší republice, ale i za hranicemi, tradičně přihlásila i slánská městská Knihovna Václava Štecha.

Od narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena uplynuly již dvě stovky let, ale jeho pohádky stále milují dětí i dospělí na celém světě. Na jeho počest se proto v českých knihovnách, ale i v Polsku, Na Slovensku, ve Slovinsku i v dalekých zemích, mladí čtenáři účastní pohádkové noci mezi knihami s zábavně naučným programem, soutěžemi, pohádkami i veselým vyprávěním.

Ve Slaném se akce letos zúčastnilo třicet dva kluků a děvčátek. Připravena pro ně byla pestrá programová nabídka, ve které si mohli nejen hrát a soutěžit, ale také se uskutečnila výprava do kouzelné hvězdárny. Na děti čekala bojovka v budově muzea, film Čtyřlístek ve službách krále i spaní v hezkých prostorách dětského klubu ,,K“. A hlavně - dobrá nálada a kamarádi Fifinka, Bobík, Piňďa a Myšpulín z komiksového časopisu „Čtyřlístek“ – letošní téma Noci s Andersenem.

,,Byla jsem přes noc ve velké knihovně prvně. Ráda chodím do dětského oddělení Na Dolíkách, kde je to moc hezké. Teď čtu knížku Magický domeček. Je to o Aničce a Kubovi, jak se vypravili do Egypta. Předtím cestovali za dinosaury a ještě se setkají s tajemným rytířem,“ prozradila žákyně druhé třídy, osmiletá Salma ze Slaného.

A co říkali rodiče stojící v hloučku před zahájením akce: ,,Je to pěkná setkání, za které děkujeme všem knihovnicím. Našim dětem se v knihovně v hlavní budově na náměstí i Na Dolíkách líbí.“

Není to jediná akce připravená pro malé čtenáře ve Slaném. Na letní prázdniny jsou pro zájemce, nejen z řad mladých čtenářů, připraveny příměstské týdenní tábory. Je v plánu i nadále rozšiřovat činnost a zpřístupnit veřejnosti klub,K“ a upravit výpůjční dobu dětského oddělení.

Noc s Andersenem

H. Ch. Andersen se narodil. 2. dubna 1805 (2.4. Mezinárodní den dětské knihy) Napsal na 156 pohádek.

Význam akce, jak uvádějí zakladatelky z Uherského Hradiště v roce 2000– Smysluplná akce na podporu čtenářství u nás.

První Noc rok 2000 vznik knihovna Uherské Hradiště 72 registrovaných míst - Čechy, Morava, Slovensko.

17. ročník Noc - rok 2017 1 660 přihlášených míst, předpokládaná účast 98 000 čtenářů - Česko, Slovensko, Polsko, Slovinsko, dále např. Austrálie, Nový Zéland, Kanada, Minnesota, Portugalsko, Bulharsko, Rijád, Paříž, Drážďany,



Každý ročník má své pohádkové téma - Letos Čtyřlístek

Okres Kladno – 2017 se přihlásily: KŠPA Kladno, Labyrint SVČVS KLadno, MŠ Řisuty, ZŠ Hostouň , ZŠ Libušín, ZŠ Zlonice, Velvary Kostka z.s., Knihovna V. Štecha Slaný

