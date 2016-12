Nové jízdní řády vlaků. Cestující potěší některé nové spoje

Kladensko – Včerejškem vstoupil v platnost nový jízdní řád Českých drah pro příští rok. Dotkne se několika změnami i cestujících na železničních tratích vedoucích Kladenskem a Slánskem.

NOVÝ PÁR SPĚŠNÝCH VLAKŮ jede denně z Masarykova nádraží do Kladna-Ostrovce. Foto: Deník

TRAŤ KRALUPY – KLADNO

V pracovní dny večer jede nový pár vlaků mezi Kralupy a Kladnem a opačně. „Došlo tak k rozšíření provozu vlaků v hodinovém taktu až do přibližně jednadvaceti hodin," informoval mluvčí Českých drah Petr Pošta.

TRAŤ KRALUPY – LOUNY

V úseku Kralupy – Slaný je zavedena taktová doprava. Z Kralup vlaky odjíždějí ve 49. minutě jako rychlý přípoj osobních vlaků z Prahy a osobáku a rychlíku z Ústí nad Labem. V opačném směru vlaky do Kralup přijíždějí v 7. minutě po celé hodině. jako rychlý přípoj na osobní vlak do Prahy a na osobák a rychlík do Ústí nad Labem.

„Vlaky tak výrazně zkracují pobyty ve Slaném v obou směrech. V ranní špičce v pracovních dnech jedou po třiceti minutách prakticky ve stávajících časových polohách. V ranní špičce navíc jede nový osobní vlak s odjezdem ze Slaného v minutu před osmou hodinou, jako rychlý přípoj v Kralupech na rychlík do Prahy," konstatoval mluvčí drah.

TRAŤ KRALUPY – VELVARY

Ve večerních hodinách v pracovních dnech jede nový pár osobních vlaků. Z Kralup vlak odjíždí ve 23.20 hodin jako přípoj od osobního vlaku přijíždějícího ve 23.15 z Prahy. Zpět z Velvar do Kralup se vrací patnáct minut před půlnocí. Vlaky jedoucí ve 22.20 hodin z Kralup a v 22.45 hodin z Velvar se na koleje vydávají nově i o víkendech.

TRAŤ PRAHA – KLADNO

Nový pár spěšných vlaků jede denně z Masarykova nádraží do Kladna-Ostrovce. Z Prahy odjíždí v 11.02 hodin a zpět z Kladna ve 12.15 hodin.

TRAŤ HOSTIVICE – PODLEŠÍN

„Ke stávajícím vlakům zajišťujícím celodenní dopravní obslužnost z Hostivic do Středokluk přibyly dva nové páry vlaků jezdící denně. Vlaky navíc jedou z Masarykova nádraží před Dejvice a zpět. Jeden pár vlaků jede ráno (odjezd ze Středokluk ve 4.23 hodin, zpět se vrací v 5.53 hodin). . Druhý pár jede odpoledne z Prahy (v 16.37 hodin a s odjezdem ze Středokluk v 7.46 hodin)," sdělil mluvčí Petr Pošta.

Vlaky slouží zejména pro cesty zaměstnanců firem v oblasti Dobrovíze. Cestujícím a především pracovníkům Amazonu začala před nedávnem nově sloužit vlaková zastávka Dobrovíz-Amazon.