Nový most ve Velvarech začnou stavět na jaře

Velvary /FOTOGALERIE/ - Důležitá dopravní spojnice mezi Prahou a severními Čechy, kterou je most ve Velvarech, bude nově vytvořena v příštím roce. Jak potvrdil Kladenskému deníku mluvčí Středočeského kraje Pavel Lochař, minulý týden o tom rozhodla rada kraje s tím, že práce na stavbě zcela nového mostu začnou zjara, jak umožní počasí.

Současná podoba mostu přes Bakovský potok ve Velvarech. Nový most začnou stavět zjara 2018.Foto: Deník / Husárová Kateřina

Vytvoření nového mostu se ujme vítězná velvarská společnost Dopravstav. Zhotoveny budou i veškeré nové povrchy, včetně chodníku se zámkovou dlažbou. Most vyjde na 16,5 milionu korun a práce potrvají zhruba půl roku. Jak potvrdil mluvčí, kraj na akci získal evropskou dotaci, která pokryje náklady z pětaosmdesáti procent.



Most přes Bakovský potok pochází z 19. století a je v havarijním stavu dlouhou dobu. Uzavřený byl již v roce 2014, přičemž v současné době je provizorně vypodložený a doprava je zde prováděna kyvadlově pomocí semaforu. Jak říká tajemník Městského úřadu ve Velvarech Radek Moulis, Velvarským se po dobu omezení na mostě paradoxně velmi ulevilo, nemohou po něm totiž do města zajíždět nákladní auta od Černuce.

„Až postaví most nový, začne to nanovo. Byli bychom proto moc rádi, kdyby se konečně podařilo dotáhnout do konce i další projekt a postavit přeložku silnice, která nákladní dopravu z města nadobro odkloní,“ vyjádřil se tajemník. Jak potvrdil mluvčí kraje Pavel Lochař, projektová dokumentace na doprovodné stavby, kterými jsou obchvat Velvar i Černuce jsou ve fázi příprav.

„Připravují se dokumenty pro žádost o vydání stanoviska EIA, čili se čeká na ekologický posudek,“ doplnil mluvčí. Velvarští by se tedy nákladní dopravy měli zbavit v horizontu nejbližších let.



Po dobu budování nového mostního tělesa, kdy bude místo neprůjezdné, opraví v příštím roce velvarská radnice městský bytový dům, který se nachází ve zúženém profilu v těsném sousedství starého mostu.