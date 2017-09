O kroužky Labyrintu je stále velký zájem

Kladno - Školní rok se pomalu ale jistě rozjíždí, a tak nezahálejí ani různá volnočasová střediska. Tradičním zprostředkovatelem zájmových kroužků v Kladně a okolí nejen pro děti je Labyrint. Zájemcům letos nabízí přes sedmdesát různých aktivit, o které je letos enormní zájem.

„Kroužky jsme začali přes internet nabízet od prvního srpna. Oproti loňskému roku máme za stejnou dobu přihlášeno zhruba o sto lidí více,“ potvrdila Kladenskému deníku nová ředitelka Labyrintu Blanka Bendlová.

Přihlásit své ratolesti mohou rodiče také do kroužků, které se věnují netradičním aktivitám. Děti se například mohou naučit triky v Akademii kouzel, sestavovat letecké modely, nebo se z nich mohou stát astronomové. V nabídce je také přes dvacet sportovních aktivit v čele florbalem, ale i discgolfem či airsoftem.

Některé kroužky jsou už dlouho před svým zahájením obsazené. Například novinka LEGO robotika. „Letos ho otevíráme prvně a už na konci srpna byl do posledního místa zaplněn, což je pro nás příjemné zjištění a překvapení. Do ostatních kroužků mají lidé ještě čas se přihlásit minimálně do konce září,“ dodala Blanka Bendlová.