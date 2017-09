O taneční pro mládež i dospělé je stále zájem

Kladensko /FOTOGALERIE/ - Září není pouze měsícem, kdy se po dlouhé dvouměsíční pauze opět zaplňují školy. Plno bývá také na parketech kulturních domů. Důvodem je zahájení tanečních kurzů. Pro řadu středoškoláků jsou takzvané taneční dalším důležitým krokem v životě.

Teenageři se při nich naučí nejen základům tance, ale také společenského chování. Pro leckteré jsou kurzy také skvělou příležitostí pro seznamování s opačným pohlavím.

V Kladně zájemci vyhledávají dvě tradiční taneční školy. Taneční škola Harmonie manželů Vörösových má kurzy pro mládež zcela zaplněné. Dokonce je o taneční takový zájem, že se lidé mohou přihlašovat už pro rok 2018. Také kladenská Taneční škola Jiřího Kotiny má kurz do posledního místečka plný.

„Na zájem v Kladně si nemůžeme stěžovat, přestože dospívající ročníky jsou nyní slabší. Kurzy jsou pořád plné. Například letos u nás tancuje osmdesát jedna párů plus nějací chlapci navíc. Dříve sice byly o něco málo silnější kurzy, avšak doba se změnila, a tak například rodiče a ostatní diváci už mají zájem o nějakou stolovou úpravu, protože nechtějí celou dobu stát. Tím byla lehce snížena kapacita. Ale osm desítek párů je pro kladenský kulturák tak akorát,“ líčí taneční mistr Jiří Kotina.

Osobně vede už pouze velké základní kurzy pro mládež v kladenském Domě kultury na Sítné. Taneční pro dospělé pak vede, stejně jako trénování závodních párů a tancování pro děti různých věkových kategorií, jeho dcera Kristýna Kotinová.

Taneční kurz pro mládež stojí každého ze zúčastněných chlapců na 1900 korun, dívky zaplatí 2500, pokud se ovšem přihlásí bez partnera, připlatí si dalších 200 korun.

Tím ovšem náklady nekončí, další tisíce utratí především dívky za ošacení.

„Včera byla už třetí lekce tanečních pro mládež, které začíná v září a končí před Vánoci. V patnácti lekcích se účastníci naučí světový repertoár tanců, včetně latiny a standardu, které se tancují i na soutěžích, navíc třeba ještě naší polku či salsu,“ informoval Jiří Kotina.

Podle něj je chování mládeže aktuálně velmi dobré. „Zažil jsem v tanečních ročníky, kdy jsem se takzvaně chytal stropu, ale to už je tak patnáct let zpátky. Poslední tři čtyři roky mi účastníci kurzů připadají vyzrálí a slušní. Občas sice musíme upozornit například na žvýkačku v ústech, ale to jsou jen drobnosti. Větší problémy se vytratily. Už nejsou třeba žádné tresty, jako to bylo tehdy za nás,“ dodává Kotina.

Zájem není jen ze strany mládeže. Poměrně dobře zaplněné jsou také kurzy pro dospělé. A nejen v Kladně. „Zájem o kurzy pro dospělé je, ale ty začínají až v lednu, takže se lidé ještě mohou přihlásit. Většinou si poukazy dávají jako vánoční dárky,“ říká Michal Cypris, který provozuje svou taneční školu ve Slaném. Ani zde není nouze o tanečníky a tanečnice z řad mládeže. Letos jich je tu mají kolem sto čtyřiceti.