O úrodě rozhodnou následující dva týdny

Kladno - Meteorologové minulé měsíce hodnotí spíše jako sušší. S tím mají problémy hlavně zemědělci, kteří se shodují, že jestli nezaprší do dvou týdnů, bude to mít katastrofický dopad na jejich úrodu. Kritická začíná být situace zejména v místech, kde jsou písčité půdy.

Na počasí reagoval i předseda Asociace soukromého zemědělství České republiky Josef Stehlík a majitel farmy v obci Chodouň na Berounsku. „Současné sucho už trvá dost dlouho, pokud by mělo pokračovat ještě tak dva týdny, bude to mít na letošní úrodu v berounském regionu špatný dopad. Za poslední tři týdny spadlo zhruba sedm či osm milimetrů srážek, a to je při současných teplotách hodně málo," uvedl soukromý zemědělec Josef Stehlík.

Červnové počasí zemědělským plodinám opravdu nesvědčí. „ Z těch běžně pěstovaných žádným. Možná by se s ním srovnala slunečnice," dodal.

Podobného názoru je předseda Zemědělského a obchodního družstva Žižice Jaroslav Veselý. „Situace je velmi špatná, voda hodně chybí. Pozdě ještě není, rozhodne, jaké počasí bude následující dva týdny. Když přijde voda, tak se ještě leccos zachrání. Zrovna jsem se koukal na předpověď počasí a musím říci, že to dobře nevypadá," uvedl Jaroslav Veselý.

Na Rakovnicku naposledy pršelo zhruba před čtrnácti dny, navíc spadlo jen od tří do jedenácti milimetrů srážek. Porosty zejména na písčitých půdách jsou tak nenávratně poškozeny. Nedostatek vody pociťuje například řepka, mák i kukuřice. „Potřebovali bychom, aby spadlo alespoň pětadvacet milimetrů vody," zhodnotil situaci předseda Zemědělského družstva Senomaty Luděk Fišer.

„Chceme pole prohlédnout dronem. Ale stejně tomu nemůžeme nijak pomoci, jen podrobněji zmapujeme situaci," řekl Jaroslav Mikoláš, jeden z jednatelů LUPOFYTU Chrášťany. Voda zatím nechybí chmelu. Ten má kořeny hluboko, takže si pro vodu dosáhne, teplé počasí mu naopak prospívá.

Na Petrovicku hospodaří Zemědělské družstvo Krásná Hora, které letos eviduje nejméně květnových srážek za posledních dvacet let. Podle předsedy družstva Jiřího Zelenky je v ohrožení téměř všechno. Navíc jsou zde ve srážkovém stínu, kdy jinde prší, ale u nich čekají na vodu marně.