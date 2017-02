Obchvat Slaného už má stavební povolení

Kladno - Výstava severního obchvatu Slaného je na dosah, začít by se mohlo na podzim. Budování přeložky silnice I/16 na trase Slaný Velvary, na kterou Slaňáci a další obce na trase čekají dlouhá desetiletí, by mohla začít co nevidět.

Ilustrační foto.

Na stavbu za více jak miliardu korun je už vydáno dokonce stavební povolení. Firmy se nyní předhánějí, která z nich zakázku dostane. Zájemci jsou z Čech i zahraničí. Jak Kladenskému deníku potvrdil starosta Slaného Martin Hrabánek, v minulém týdnu se uskutečnila koordinační schůzka starostů s managementem podniku Ředitelství silnic a dálnic. Také čtěte: Mirka se i přes své vážné postižení cítí spokojená „Na setkání jsme se dohodli na dalším postupu a hovořili o tom, v jakém stádiu se nacházíme se severním obchvatem. Máme už stavební povolení na jeho hlavní trasu. Skončilo první kolo výběrového řízení, kde byly porovnávány firmy podle toho, jestli odpovídají všem možnostem, aby mohly stavět. Toto už je uzavřeno a v dubnu by mělo být druhé kolo tendru. Zde už konkrétní společnosti soutěží o cenu stavby. Poté se sejde vládní hodnotící komise, která porovná dané nabídky. Kdyby se nikdo neodvolal a vše proběhlo tak jak má, během léta by mohl být vybrán zhotovitel. Na podzim by mohla být stavba zahájena. Pochopitelně můžeme počítat s tím, že se v té soutěži může někdo odvolat," upozorňuje Hrabánek. Lukrativní zakázka za miliardu Dva pozemky na trase, které zatím nejsou vykoupeny, vrátil před několika týdny krajský úřad k projednání. „Vše budeme muset ještě jednou zopakovat. Majitelé dvou pozemků se zatím vykoupení brání a odvolali se. Pozemky jsou navíc zatížené exekucí," říká Hrabánek. Proces se podle něj sice zpomalil, ale vlastníci pozemků na trase ani tak nemohou donekonečna bránit vyššímu zájmu. Prodejem navíc získají jen takovou finanční hodnotu, kterou jim ze zákona vypočítá ředitelství silnic a dálnic. Nepřehlédněte: Rekonstrukce ulice Milady Horákové v Kladně vyjde na 180 milionů korun Jelikož se v případě přeložky komunikace v délce 13 kilometrů jedná o velmi lukrativní zakázku za více jak miliardu korun, firem, které se hlásí, je celá řada. Nejsou jen české. Zájem o výstavbu mají například Španělé nebo Kazaši. Z původních šestatřiceti měsíců byl termín provedení prací zkrácen a výstavba severního obchvatu neměla trvat déle jak jedenadvacet měsíců. Jakým způsobem se bude jezdit po dobu bezmála dvou let na trase Slaný Velvary, zatím není vytyčeno.

Autor: Kateřina Husárová