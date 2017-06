OBRAZEM: Fotbalová škola je chloubou obce

Stehelčeves - Žákovský turnaj ve fotbale se v sobotu odehrál v obci Stehelčeves. Starostka obce Jaroslava Štancová předala pohár vítězům. „Turnaj se hrál ve dvou věkových kategoriích za účasti domácích, Zákolan a Brandýsku.

Ti nejmenší sice nevyhráli, lepší byli špunti z Brandýsku, ale ti starší jasně zvítězili,“ uvedl Pavel Dejm. Ten v obci Stehelčeves před šesti lety společně s Ladislavem Kozákem založil fotbalovou školu pro děti. „Začínali jsme s devíti dětmi, dnes jich máme šedesát. Samozřejmě to nejsou jen místní děti. V začátcích jsme si odváželi dvouciferné porážky, ale to nás ani děti neodradilo. Nyní se karta obrací a vyhráváme. Předloni byla vybrána naše dvě děvčata Katka Lapáčková a Viktorie Rejdíková do širší nominace reprezentantek,“ upozornil Pavel Dejm.

Fotbalový klub Stehelčeves vnikl před padesáti lety. Oslaví tak kulaté výročí. Prozatím se v obci žádné velké oslavy ještě nekonaly, ty vypuknou až při tomto kulatém výročí. Dosud se ve Stehelčevsi konaly malé oslavy při příležitosti postupu mužů z nejnižší třídy do vyšší. Vzhledem k tomu, že současné mužstvo mužů stárne, všichni už netrpělivě čekají, až žáci dorostou budou pokračovat v týmu.