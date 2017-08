OBRAZEM: Slánský festival Valník je v plném proudu

Slaný /FOTOGALERIE/ - Osmnáctý ročník slánského rockového open air festivalu Valník je už tradičně rozloučením s prázdninami. Jeho aktéři a návštěvníci proto zavítali i letos do areálu letního kina ve Slaném, aby si akci náležitě užili.

Jak připomíná hlavní organizátor festivalu a zároveň lídr slánské kapely totální nasazení, Sváťa Šváb, dramaturgie vychází tradičně především z punkrocku a jeho odnoží, ale je tradičně hodně pestrá, letos ještě víc než v minulých letech, a je proložená styly jako ska, folk, rock či hardcore.

Tak jak už i v pátek přes den kapely přitvrzovaly, úderem půlnoci se linuly městem spíše už jen tklivé melodie, ať už zlidovělé, semaforské i na pomezí folku.

V sobotu dopoledne probudí návštěvníky ve stanovém městečku na sousedním hřišti na Slavoj zase o něco svižnější rytmy.

Hlavní hvězdou festivalu bude v sobotu poulární slovenská skupina Horkýže Slíže spolu s největší legendou českého punku, působící na scéně už 35 let, kapelou Visací zámek. Sekundovat jim budou další punkové legendy SPS a E!E spolu s předními kapelami české punkrockové scény, kterými jsou domácí slánské Totální nasazení, dále The Fialky, N.V.Ú., stále oblíbenější Vision Days či ska-punkoví Peshata.

Návštěvníci festivalu se mohou podle pořadatelů těšit také na populární pražské rockové skupiny Prague Conspiracy, Five O´clock Tea nebo Covers For Lovers, do folkrocku zabrousí slánští Deratizéři, do elektroniky potom Lety mimo, hardrock nabídne Tlustá berta a pro vyznavače tvrdší hudby zahrají Projekt Parabelum, jimž budou sekundovat např. Loco Loco nebo Fourth Face. Z mladší generace kapel se představí Maniac, P.U.M, Rattle Bucket nebo vítěz soutěže Skutečná liga, skupina Cox & Vox.





"V rámci tradiční podpory regionální scény vystoupí také místní známé kapely Dilemma in cinema, Svoloč či Rosie. Zajímavostí bude rozhodně účast slánského orchestru Funny Ukulele Band. Podrobný program včetně všech dalších informací, týkajících se 18. ročníku slánského open air festivalu Valník najdete na internetových stránkách www.valnik.cz," dodává Sváťa Šváb.





Kapely:

Horkýže Slíže (SK), Visací zámek, Totální nasazení, SPS, E!E, The Fialky, Vision Days, Deratizéři, Covers For Lovers, Projekt Parabelum, Prague Conspiracy, Peshata, N.V.Ú., Five O´clock Tea, Lety mimo, Loco Loco, Tlustá Berta, Sex deviants, Fourth Face, Maniac, P.U.M., Dilemma in cinema, Rattle Bucket, Cox & Vox, VHS, Svoloč, E.O.S, Legalizace, Wajgl, Rosie, Funny Ukulele Band.





Vstupné je 500 korun v předprodeji, 600 korun na místě, 350 korun stojí jednodenní vstupenka.