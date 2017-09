Očekávaný kolaps autobusů ráno nenastal. Problémy přišly odpoledne

Střední Čechy – Až nečekaně hladce jezdily v pondělí ráno autobusy v regionu západně od Prahy. Příjemným překvapením se stalo, že dodržovaly jízdní řády. Přijely všechny – a na čas.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Vít Černý

Po kolapsu z minulého týdne, kdy kvůli nedostatku řidičů ČSAD MHD Kladno řada spojů vůbec nevyjela, a to od poslední srpnové soboty až do první zářijové neděle, bylo možno očekávat leccos – zvlášť když ani nedělní vývoj nenasvědčoval tomu, že se situace lepší. Byla proto připravena mimořádné opatření, aby v případě, že na své trasy nevyjedou autobusy kladenského ČSAD, jiní dopravci pomohli alespoň se zajištěním spojení do Prahy. V pohotovosti byla i řada dispečerů a informátorů, aby dění mohli koordinovat přímo v trénu. Spustit připravený krizový scénář ale nebylo zapotřebí.

Doporučení: jistotou je vlak

Středočeské hejtmanství, které veřejnou dopravu objednává, také již v neděli cestujícím doporučovalo, aby při prvním dnu školního roku, který pro zařazení Kladenska a Slánska do režimu Pražské integrované dopravy měl představovat test zvládání zátěže i bez problémů s nedostatkem personálu, každý, kdo má tu možnost, raději cestovali do Prahy vlakem.



„Uděláme všechno, co je v našich silách,“ řekl Deníku již v pátek šéf kladenského ČSAD Ludomír Landa s tím, že firma společně s mateřskou společností Arriva přijala řadu organizačních opatření, jednala o výpomoci i s jinými dopravci a očekává nástup nových řidičů. Přesto pondělí ukázalo, že to nestačí. Problémy jsou příliš vážné.

Problémy přišly odpoledne

Tomu, že se přijatá opatření v pondělí ráno i dopoledne plnila účel, nasvědčovaly nejenom poznatky ze zastávek. Slibně vypadal i přehled mimořádností na webových stránkách Pražské integrované dopravy (informace o případných výpadcích pro spoje zařazené do jejího systému lze najít na www.pid.cz; o linkách Středočeské integrované dopravy informují stránky dopravce na www.csadkladno.cz). Zatímco v minulých dnech přehled mimořádností denně uváděl desítky spojů, které nevyjely kvůli chybějícím řidičům, v pondělí ráno byla zveřejněna informace jediná: kvůli nedostatku řidičů bude až do soboty na území hlavního města zkrácena berounská linka číslo 380: mezi Zličínem a Vypichem či Kukulovou, kde cestující mohou bez dalšího placení přestoupit na spoje pražské linky 180. Kvůli chybějícímu řidiči pak nevyjela místní kladenská linka číslo 603.



Napjaté očekávání, zda se situace nezhorší, panovalo až do odpoledne. Záznamy o autobusech, které nevyjely kvůli chybějícím řidičům, se sice objevily – na rozdíl od uplynulého týdne se však jednalo o jednotlivé spoje a nikoli o desítky. Kvůli chybějícímu řidiči nevyjely na trasu linek 316 a 356 (Praha, Bořislavka–Statečnice/Holubice) a na lince 306 Praha–Hostivice. Maléry na linkách 322 mezi Prahou a Kladnem a 624 v okolí Kladna se podařilo zmírnit využitím subdodávky jiného dopravce.

ČSAD končí na dvou linkách

Konec komplikací to však neznamená. Krajský úřad odpoledne informoval, že se společnost ČSAD MHD Kladno vzdává dvou linek. Natrvalo; středočeskému krajskému úřadu i pražskému magistrátu oznámila ukončení provozu a vrátila licence. Od čtvrtka by tak měli jezdit jiní dopravci na trasách Praha, Nádraží Veleslavín–Koleč (323) a Kladno–Kralupy nad Vltavou (620); dohromady to obnáší osm desítek spojů. Organizace Integrované doprava Středočeského kraje (IDSK) i pražský Ropid společně s odborem dopravy krajského úřadu intenzivně jednají s dopravci. V pondělí to uvedl zástupce ředitele IDSK pro dopravu Martin Jareš. „Na ČSAD MHD Kladno se nedá spolehnout. Proto obvoláváme ostatní dopravce a snažíme se na čtvrtek zajistit autobusy,“ konstatoval s tím, že během pondělka bylo osloveno pět dopravců, kteří slíbili pomoc a prověřují své provozní možnosti.



Nadále zůstává v záloze krizový plán se zapojením dalších autobusových firem, který byl připraven pro pondělní ráno.