Ocenění patří knihovnicím, které si rozumějí s knížkami i s lidmi

Kladno – Ocenění Středočeský Kramerius pro letošní rok získaly Věra Písecká z Místní knihovny Brodce nad Jizerou, Zuzana Belanská z Místní lidové knihovny v Jincích, Jana Lemberková z Místní knihovny ve Světicích, Jaroslava Burgrová z Veřejné knihovny a kulturního centra v Jenči a Libuše Břeňová z Obecní knihovny Kostomlaty nad Labem.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Roman Nešetřil

Společné mají to, že v dobrovolné knihovnické práci mohou být ostatním příkladem – a jejich činnost inspirací. Ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně převzaly v úterý cenu, která byla udělována již po šesté. Získávají ji aktivní knihovnice a knihovníci z pěti regionů, do nichž je Středočeský kraj rozdělen za účelem poskytování podpory v rámci programu regionálních funkcí knihoven. Ve středu to připomněl Pavel Lochař z krajského úřadu.

Z rukou náměstka hejtmanky pro oblast kultury a památkové péče Daniela Marka (Nezávislí Středočeši) převzaly oceněné knihovnice nejen diplomy, drobné dárky a finanční odměny, ale obdržely rovněž samolepky s logem Středočeský Kramerius. Ty si mohou vylepit v knihovnách, kde působí. „Předání ceny je příležitostí poděkovat knihovnicím za jejich práci a za podporu čtenářství, která je zvlášť v současné počítačové době velmi potřebná,“ zdůraznil Marek, podle jehož slov mají knihovny obrovský význam hlavně pro dětské čtenáře. Knihovnice se současně setkaly s vedoucím oddělení kultury krajského úřadu Tomášem Procházkou a ředitelem Středočeské vědecké knihovny v Kladně Jiřím Mikou.

Vedle profesionálních pracovišť se stálými zaměstnanci funguje ve středočeských obcích i městech více než sedm set veřejných knihoven spravovaných dobrovolnými knihovníky. Jejich záslužná činnost bohužel bývá často nedoceněná; kdo tuhle práci sám nevyzkoušel, sotva si uvědomí, co všechno obnáší. A ne – opravdu se nejedná jen o příjemné posezení mezi regály s knížkami a popovídání s návštěvníky, kteří jsou často zvědaví nejen na novinky, ale rádi si nechají doporučit, do čeho by se měli začíst právě oni.

Knihovnická práce nezahrnuje pouze půjčování knih. „Ty nejlepší knihovny se stávají kulturními středisky rozvíjejícími komunitní život,“ připomněl Lochař. A právě lidem, kteří působí v takovýchto místech, je určeno ocenění Středočeský Kramerius. „Nominace navrhují Středočeská vědecká knihovna v Kladně a městské knihovny v Benešově, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi a Příbrami,“ přiblížil pozadí akce. Schvaluje je výbor středočeského zastupitelstva pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch – a následně mají konečné slovo krajští radní.