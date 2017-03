Omezení zadlužení obcí zastaví investice

Kladno - Zbytečnost. Jsou mnohem důležitější věci, které by měl stát řešit. Tak reagují většinou starostové obcí a měst na zákon o rozpočtové odpovědnosti.

Zákon v minulém roce odmítli senátoři s tím, že zákon zasahuje do práva, které je také zakotveno v ústavě, obcí a krajů samostatně hospodařit. Sněmovna ovšem počátkem letošního roku Senát přehlasovala. Senátoři chystají podání žádosti k Ústavnímu soudu o zrušení části normy, která je podle Svazu měst a obcí (SMO) ČR diskriminační pro obce.

Právě SMO se k žádosti Senátu připojí. Podle Dana Jiránka, předsedy SMO, má problém se splacením úvěru v České republice necelá desítka obcí. Existují ale také obce s dluhem přesahujícím čtyři sta procent jejich rozpočtu, a splácení zvládají.

„Stát, který neumí hospodařit a navyšuje svůj dluh, říká: pokud já špatně hospodařím, tak vy, obce, to odnesete," řekl Dan Jiránek. Nejen on, ale hlavně pak starostové jednotlivých obcí kritizují zákon především kvůli možnému omezení investic do infrastruktur obcí a měst. Málo početné obce s nízkým rozpočtem řeší rovněž výstavbu čistíren odpadních vod, opravy silnic a i další potřebné věci pro chod obce. Investice je pak samozřejmě několikanásobně vyšší než samotný rozpočet.

„Pokud stát chce omezovat obce, tak by to měl dělat na základě ústavy," řekl Dan Jiránek. Zasahování do hospodaření obcí a měst kritizuje také primátor největšího středočeského města Kladna Milan Volf. Podle něj by se sněmovna měla zajímat daleko důležitějšími věcmi, jež daleko více tíží chod měst a obcí.

„Osobně jako problematičtější vidím zapojení jiných zákonů v praxi, jsou i jiné normy, které skutečně brání rozvoji města, ať je to složité zadávání veřejných zakázek, které u velikých investic znamená více než rok trvající administrativní proces. Další příklady bychom našli i v dalších oblastech. Vůbec si nedokážu vysvětlit, jak menší obce bez příslušného úřednického aparátu mohou fungovat a mít jistotu, že neporušují zákon," řekl Deníku kladenský primátor Milan Volf.