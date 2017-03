Oprava dálnice skončí až v polovině května

Kladensko – Příjezd po silnici D7 od Slaného do Prahy denně komplikují řidičům dlouhé kolony. Každý, kdo cestuje v těchto dnech do hlavního města, by si měl vytvořit velkou časovou rezervu. Kolony se tvoří už na úrovni Letiště Václava Havla. Auta zde stojí i desítky minut.

Konkrétně se jedná o tříkilometrový úsek dálnice D7 až po začátek Pražského okruhu, kde frézují vozovku. Na omezení upozorňují dopravní značky. Řidiči, kteří tudy projíždějí, doporučují, než stát ve frontě, zvolit objízdnou trasu. Sjet z dálnice například už u Buštěhradu a dojet do Prahy po D6 od Hostivic. Také čtěte: Hokejové Kladno zase balancuje nad propastí Dělníci postupně opraví oba jízdní pruhy ve směru do Prahy. Průjezdný tak bude vždycky jen jeden z nich. Řidiči proto budou muset i počítat s tím, že se v tomto úseku zdrží. „Po vyfrézování povrchu budou opraveny trhliny v konstrukčních vrstvách a opraví se i obruby vozovky," uvedla Kladenskému deníku mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. Nepřehlédněte: Ředitel záchranky: Útočí na nás pacienti i jejich příbuzní



Zároveň bude na silnici položen nový asfaltový povrch. Oprava podle plánu potrvá zhruba do poloviny května. Asi nejnáročnější bude pro řidiče omezení v období státního svátku od 29. dubna do 1. května. Silničáři kvůli opravě uzavřou oba pruhy D7 ve směru do Prahy. Řidiči proto budou moci jezdit jen jedním pruhem v protisměru nebo místo objedou jinou trasou.

Autor: Redakce