Oprava Kina Sokol: nové podlahy i zrcadlový sál

Kladno - Zaniklé Kino Sokol na třídě T.G.M. v Kladně, které kdysi fungovalo také jako premiérový biograf, začalo před časem obnovovat svoje aktivity. Díky nápadům členů ze spolku Kino žije, se podařilo do prostoru vrátit život. Konají se zde různé společenské akce, taneční večery a pravidelně i promítání. Návštěvníci se sem naučili opět chodit zejména na filmové středy. Podle Romana Hájka ze spolku se nabídky kulturního stánku ještě rozšíří.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martin Bergman

Na letní měsíce je naplánovaná rekonstrukce kina v ceně dvou milionů korun. Vzhledem k tomu, že budova je majetkem sousedící Tělovýchovné jednoty Sokol, organizace zaplatí velkou část oprav. „Rekonstrukci budeme provádět podle finančních možností, takže bude nejspíše rozdělena na několik etap. V tanečním sále bude přes léto vytvořena nová podlaha a jako povrch použity parkety. Dále pořídíme akustické obklady. V prvním patře vznikne dále malý zrcadlový sál," řekla Markéta Tůmová, jednatelka TJ Sokol Kladno.

Architekt Václav Kruliš pracuje podle Tůmové nyní na studii, kterou už koncem června předvede vlastníkům kina v 3D podobě. Na další investice by sokolové rádi získali peníze z dotačních titulů či grantů, ať už od státu nebo Středočeského kraje.



Co se týká oprav boční fasády budovy kina, akci platí zčásti město Kladno ze své pokladny. Opravy přijduóu na zhruba 350 tisíc korun. Členové spolku Kino žije by se podle Hájka rádi v následujících letech věnovali i vylepšení vstupní haly kina. Budou rádi, pokud by se výhledově našly peníze také na přední fasádu budovy, která je vidět z pěší zóny.



Jak potvrdil Roman Hájek, Kino Sokol nabídne po letní rekonstrukci kromě filmových střed i promítací dopoledne pro rodiče s dětmi a speciální programy chystají také pro seniory. I tyto akce by mohla, v lepším případě, pokrý dotace. Na září je dále, dle členů spolku, přichystaný festival Kino Sokol zase žije, který se uskuteční ve dnech od 8. do 27. září a přinese řadu zábavných večerů plných hudby a filmů. Nasmlouvané už jsou zajímavé snímky, stejně jako kapela Yellow Sisters a další.