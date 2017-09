Ostrov Slaný nechal veřejnost nahlédnout pod pokličku

Ostrov - Máte šikovné dítě a rádi byste rozvíjeli jeho schopnosti? Rádi byste mu dopřáli možnost vyzkoušet si některé aktivity, abyste tak zjistili tak, co ho bude bavit nejvíce? Hledáte pro něj činnost, ve které by se našlo? Pak je pro vás Ostrov ve Slaném dobrou volbou. Aby se mohli rodiče s dětmi se zaměřením jednotlivých kroužků seznámit, k tomuto účelu zorganizovali jeho pracovníci středeční Den otevřených dveří. V jednotlivých klubovnách čekali na zájemce lektoři a ti jim přiblížili práci konkrétních oddělení. Bylo možné se zeptat skutečně na všechno.

V jednom domě se tu soustředí tolik možností mimoškolního vyžití, že jejich úplný výčet by zabral obrovský prostor. Kladenský deník požádal ředitelku Ostrova Miroslavu Kaisrlíkovou o základní informace k činnosti této organizace s letitou tradicí: „V měsících září až červen u nás fungují zájmové kroužky, například keramický, výtvarný, taneční, přírodovědný, sportovně orientovaný, dramatický, kreativní, automodelářský, programovací, do kterých je nyní nejvhodnější doba se přihlásit, neboť některé již začínají být obsazené. Kromě toho zde působí Informační centrum pro mládež a klub Pavlač, přístupný pro neorganizované děti, které kupříkladu potřebují přečkat dobu do odjezdu autobusu směrem k domovu. Pořádáme také jednorázové tematické akce pro veřejnost, Den dětí, Den Země, Keramický festival. Školám a školkám nabízíme výuku dopravní výchovy. V budově působí ještě spolek Tosara, pomáhající dětem ze sociálně vyloučených lokalit. Veřejnost u nás nalezne volné prostory ke krátkodobému i celoročnímu využití.

Ani o prázdninách nezahálíme, pořádáme letní, příměstské i tematické tábory. Práce máme stále plno a kromě toho postupně modernizujeme budovu a její vybavení. V současné době máme velikou radost z nového tanečního sálu.“

A tak proudili po celé odpoledne do budovy noví a noví zvědavci, dotazovali se, okukovali, aby pak odcházeli v podpaží s přihláškou do vysněného kroužku. Že jste se tam nestihli stavět? Nevadí, můžete přijít kdykoli, rádi se vám zde budou věnovat. Určitě budete spokojení a třeba tu i najdete koníčka, který vás bude posléze provázet celým životem.

Jitka Slavíková