Otvovice: na opravu koupaliště chybí desítky milionů

Otvovice – Pracovníci kladenského pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodali v minulých dnech obci Otvovice pozemeks možností umístit do něj odkanalizování do Zákolanského potoka. To je jedenz nezbytných kroků pro případnou revitalizaci místního venkovního koupaliště.

Koupaliště v Otvovicích.Foto: archiv ÚZSVVM

Návštěvníci areálu si ale na velkou modernizaci bazénu a jeho okolí budou muset ještě počkat. Obec by na ni potřebovala odhadem mezi 35 až 40 miliony korun. A ty ve svém rozpočtu nemá. „Na rekonstrukci koupaliště nemůžeme získat dotaci. Je vedeno jako vodní nádrž s koupáním na vlastní nebezpečí. Postupně se ho snažíme po menších krocích upravovat, šance na celkovou revitalizaci je ale v tuto chvíli malá," uvedl k tomu starosta Otvovic Josef Purkrt (STAN).

Podle jeho slov je vedení obce s nájemcem, který se 'o sportovní areál s vodní plochou staral v loňském roce, spokojeno a smlouvu s ním prodloužilo i na letošní sezonu. Koupaliště Otvovice se nachází u lesa nedaleko nádraží. Má travnatý břeh a betonové dno. Je zde možnost hrát volejbal, nohejbal či tenis. Součástí koupaliště je také restaurace. Obec by na modernizaci koupaliště potřebovala sehnat podobného mecenáše, jako se jí to podařilo u zdejšího kulturního domu. Ten totiž v loňském roce koupila za pomoci sponzorů zpěvačka Lucie Bílá, jež v Otvovicích žije. Vedla ji k tomu snaha zachránit společenský život ve své rodné vesnici.

Autor: Robert Božovský