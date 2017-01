Papež František je pozván do Lidic

Lidice – Prezident Miloš Zeman pozval papeže Františka k návštěvě České republiky letos v červnu, kdy bude připomenuto 75 let od vypálení Lidic. Jak Kladenskému deníku řekla starostka obce Veronika Kellerová, pro Lidice by to byla velká čest, ale i zodpovědnost.

Papež František.Foto: ČTK

„Návštěva papeže u nás by byla obrovská pocta, neboť hlava katolické církve nejezdí všude. Pokud by návštěvu potvrdil, bylo by to pro nás také velké uznání. Samozřejmě by to ale přineslo i enormně vysoké nároky na organizaci pietní vzpomínky," uvedla Kellerová.

V případě návštěvy papeže Františka by se totiž každoročně pořádaného aktu zúčastnilo mnohem více lidí než v jiných letech.

„Na pietním území nesmí být umístěno občerstvení, tudíž veškeré zázemí bychom museli připravit v okolí. Velké nároky by byly kladeny také na bezpečnost, ale i zajištění dostatečného počtu parkovacích míst," poznamenala starostka s tím, že informace o pozvání papeže prezidentem Milošem Zemanem pro ni bylo milé překvapení.

Na návštěvu papeže Františka by se museli připravit také policisté z Kladenska a Slánska. „V takových případech jsou přijata mimořádná bezpečnostní opatření adekvátní k ochraně konkrétní osoby. Kladenští policisté jsou nasazováni i při jiných významných návštěvách státníků a vysoce postavených politiků mimo okres, a to v pořádkové jednotce Středočeského kraje a ve spolupráci s antikonfliktním týmem," sdělila mluvčí kladenských policistů Jana Šteinerová.

Lidice si ale letos nepřipomenou jen 75. výročí vyhlazení obce nacisty v červnu. Už v závěru května se zde uskuteční oslavy sedmdesátého výročí položení základního kamene nových Lidic. „Máme už z Pražského hradu potvrzenu účast prezidenta Miloše Zemana, kterému chceme předat symbolický klíč jako poděkování občanů za to, že byly Lidice znovu postaveny. klíč obdrží i britská velvyslankyně a zástupce americké ambasády," řekla Veronika Kellerová.

Právě ve Velké Británii a Spojených státech byly po lidické tragédii zahájeny finanční sbírky na znovuvybudování obce a jejich výtěžek byl předán československé exilové vládě. „Na oslavy je pozván také ruský velvyslanec, jemuž chceme symbolicky předat růže z našeho lidického sadu. Kříž u hrobu lidických popravených mužů a jejich památník postavila na území původních Lidic po osvobození sovětská armáda a byly zde prvními stavbami," poznamenala Veronika Kellerová.

Při květnových oslavách základního kamene nových Lidic se zde představí umělci z Anglie, Brazílie, kde jméno Lidice nesou dvě vesnice, a také Mexika, v jehož hlavním městě Mexico City je po Lidicích pojmenována jedna čtvrť.



Ale zpět k případné návštěvě papeže Františka. „Letos si připomeneme 75. výročí tragické události, která dodnes vzbuzuje v našich srdcích smutek a bolest ze smrtí a utrpení nevinných, ale také odpor ke zvůli, krutosti a nemilosrdnosti," napsal mu prezident Miloš Zeman. V dopise dále vylíčil lidickou tragédii i její symbolický význam pro země, které jsou v současné době postiženy válkou. Připomněl například lidického faráře Josefa Štemberka, který zůstal i za cenu své smrti se svými farníky.

V dopise dále uvedl, že v říjnu 2012 navštívil lidický památník jako první německý prezident v historii Joachim Gauck, což Zeman označil za gesto usmíření. Dodal, že Česká republika již v sousedství nemá nepřátele, ale partnery. „Domnívám se, že by se proto Lidice mohly stát nejen místem, na němž velmi silně zasáhlo zlo, ale také místem připomínajícím sílu odpuštění, usmíření a naděje," uvedl.

Zatím posledním papežem, který Česko navštívil, byl Františkův předchůdce Benedikt XVI. Přijel v září 2009 a sloužil mše pod širým nebem v Brně a ve Staré Boleslavi, ve středočeském městě uctil památku svatého Václava. Před Benediktem byl v Česku v roce 1997 papež Jan Pavel II.