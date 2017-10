Pocitová mapa pomůže změnit sídliště

Kladno – Takzvaná pocitová mapa by spolu se soutěží Zlepšeme sídliště pod věžáky měla pomoci ke zkrášlení rozdělovského sídliště v Kladně. Spolek Halda tak se svým projektem Kladno 4 better living, jehož jsou uvedené aktivity součástí, nezahálí. Momentálně je na pořadu dne vyhodnocení získaných dat.

Ilustrační fotografie.Foto: J. Vermach

Různé pocity, jako například tady trávím volný čas, tady by to chtělo změnu či tady je to nepříjemné pro chodce, mohl kdokoli zanést do takzvané pocitové mapy, jež poslouží k dalšímu zvelebení sídliště. „Aktuálně vše vyhodnocujeme, přesné výsledky ale ještě nemáme. Sbírali jsme informace offline, kdy lidé mohli místa označit na tištěné mapě, ale také mohli vyjádřit své pocity přes internet. Teď nás čeká tyto dva způsoby propojit. Velice nás překvapilo, kolik osob se do našeho projektu zapojilo. Například na mapě, která byla umístěna ve vinotéce v jednom z věžáků, registrujeme asi stovku podnětů,“ informoval předseda spolku Halda Roman Hájek.

Veřejnost se nejméně vyjadřovala v kategorii Tady trávím volný čas. „Potvrdilo nám to, že většina obyvatel sídliště tráví volný čas jinde. Lidé dávali také mnoho podnětů k bezpečnosti pro chodce. Na dost místech podle nich chybí osvětlení. Třeba od Vítězné ulice k místní škole, problémový je také průchod z náměstí Jana Masaryka ke zdravotnickému středisku,“ řekl Hájek.





Výrazně problematické místo je také mezi prvním věžákem a supermarketem, lidem tu chybí přechod pro chodce. Podobná situace je v Petrohradské ulici, kde chybí kus chodníku.

„K čemu tohle celé bude, je především věc diskuse s magistrátem, kterému materiál předáme. Budeme se snažit domlouvat různá řešení, zejména těch drobnějších problémů, protože víme, že například parkování tak rychle nevyřešíme. Údaje navíc zpracujeme do podoby brožury a prezentace,“ nechal se slyšet předseda kladenského spolku Halda.



Dalším způsobem, jak se lidé mohli zapojit do zlepšení svého sídliště, byla zmíněná soutěž Zlepšeme sídliště pod věžáky. Ta byla rozdělena do třech kategorií a zapojilo se do ní kolem tuctu soutěžících.



„Doufáme, že se zejména v kategorii Nápad za pětilitr, ve které soutěžící měli přijít s nápadem na oživení veřejného prostoru sídliště s pořizovací cenou do pěti tisíc korun, objeví něco, co budeme vážně moci realizovat,“ řekl pro Kladenský deník Roman Hájek.

Kromě vyhodnocení celého projektu spolek Halda chystá například diskuzi ze série Science Café, Týden vědy a techniky nebo adventní setkání. Do Vánoc by měl vyjít také druhý díl publikace Průvodce historií kladenských hostinců. „Momentálně se také snažíme zjistit možnost využití prostoru v Siréně, kde bychom eventuálně přes zimu mohli najít útočiště při pořádání různých kulturních akcí,“ dodal Roman Hájek.



Pro velký zájem by se na jaře měla uskutečnit další vyhlídka ze střechy jednoho z věžových domů v Rozdělově. Byl o ni u veřejnosti obrovský zájem.