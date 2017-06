Poldováci se konečně dočkali svých výplat

Kladno – Dělníci z kladenských Hutí Poldi se konečně dočkali svých peněz. Jak potvrdil Kladenskému deníku personální ředitel firmy Antonín Čimera, Poldovka začala tento týden konečně vyplácet dlužné mzdy zaměstnancům. Lidé dostanou zaplaceno za loňský prosinec a letošní leden.

Poldi Kladno hutěFoto: ČTK

Peníze za další měsíce by měly dorazit lidem na jejich účty v dalším týdnu. Zaplaceno dostanou i ti, kteří už brány podniku před časem nadobro opustili, což čítá kolem 150 bývalých zaměstnanců. Vše se tak konečně pohnulo v návaznosti na rozhodnutí soudu, který před nedávnem povolil reorganizaci podniku. Novým vlastníkem by se mělo stát nadnárodní konsorcium firem.

Poldovka má v současné době zhruba kolem dvou set zaměstnanců a další se chystá přijímat po rozjetí výroby. Většina lidí byla až dosud doma a do fabriky jich docházel jen zlomek. Podnik dluží v současnosti věřitelům více než 400 milionů korun. Kdo by se měl stát jeho novým investorem zatím Poldovka nezveřejnila. V každém případě je to podle ředitele Čimery společnost s dlouholetou tradicí v kovovýrobě.

„Mohu vám říci jen tolik, že investorem je významný hráč na světovém metalurgickém trhu," řekl Čimera. Podle jeho slov je nyní ve fabrice prováděn audit jak výrobní, tak personální i finanční. Až bude vše skončeno, mohl by nový investor převzít podnik už v letních měsících.

Podle obchodního rejstříku patří společnost Poldi skupině Rucarto Limited zapsané na Kypru, jejím jednatelem je Ital Adriano Zambon.