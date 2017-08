Práce na rekonstrukci pergol v Kladně zdárně pokračují

Kladno /FOTOGALERIE/ - Práce na rekonstrukci pergol na třídě Československé armády, které vyjdou zhruba na 25 milionů korun, město zahájilo už na jaře. Po jejich ukončení by se měla podloubí a přilehlé okolí zásadně změnit. Ještě na počátku léta si místní stěžovali, že se dělníci prý moc nepředřou, nicméně, v současnosti to vypadá, že už skutečně více přiložili ruku k dílu. Ať už to na první pohled vypadá pro laika jakkoli, podle mluvčí kladenského magistrátu Lenky Růžkové, by měla být ulice hotová dokonce dříve, než stanovuje prosincový termín.

Kladenská ulice Československé armády výrazně mění svůj vzhled. Po počátečních stížnostech místních je zřejmé, že dělníci zde přidali na tempu a nyní intenzivně pracují, aby se vše stihlo v plánovaném termínu.Foto: Deník / Husárová Kateřina

Obyvatelé této části Kladna se tedy mohou co nevidět těšit na novou dlažbu, dále budou opraveny příčné chodníky i ostatní zpevněné plochy. Oprav se dočkají také zídky. Ty, které byly jen pro okrasu budou zbourány.

Zastřešení dostane nový nátěr i nový podhled, upraveno bude také nevhodné zakončení na západní straně směrem k nemocnici. Úpravy se dotknou i veřejného osvětlení, které bude nově zabudováno do podhledu.

"Důstojnějšího umístění se dočká také pomník Antonína Čermáka, jednoho z nejznámějších kladenských rodáků, který se stal starostou amerického Chicaga. Pomník bude přesunut na jedno z opravených náměstíček," řekla už před časem Růžková. ČTĚTE TAKÉ: Krimimix: Rozbitá výloha, vykradené auto i opilá cyklistka ČTĚTE TAKÉ: Kladno zmodernizuje kamerový systém, ve městě má nezastupitelnou úlohu

Celkovou atmosféru prostoru dopní nový mobiliář, který odliší jednotlivá náměstíčka například tvary laviček. Tvary stromových mříží a laviček budou korespondovat se stávajícími plastikami i s novou vodní stěnou, která se stává terčem kritiky. Zatímco jedni tento ne zcela obvyklý prvek vítají, druzí ho tvrdě kritizují. Velké změny by se měla dočkat také okolní vegetace, vysazeno by mělo být přes třináct stovek keřů a osm desítek stromů. „Plánované vegetační úpravy přispějí nejen k estetičtějšímu dojmu, ale také ke zlepšení celkového klimatu. Celkem 1328 nových keřů vytvoří úseky živých plotů, jejichž účelem je pohledově odclonit silnici a rovněž lapat prach. O přistínění prostoru se pak postará 85 stromů, které vysadíme ve volných skupinách. Velká část stromů bude umístěna v ochranných mřížích v dlažbě,“ upřesnila Lenka Růžková.

Autor: Kateřina Husárová, Jan Brabec