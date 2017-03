Prasata způsobují škody na majetku

Kladensko – Příjezd po silnici D7 od Slaného do Prahy denně komplikují řidičům dlouhé kolony. Každý, kdo cestuje v těchto dnech do hlavního města, by si měl vytvořit velkou časovou rezervu. Kolony se tvoří už na úrovni Letiště Václava Havla. Auta zde stojí i desítky minut.