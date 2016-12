Prasklé vodoměry stály odběratele 120 000 Kč

Kladensko – Kladno, Slaný, Unhošť, Pozdeň, Makotřasy, Lány. Zde všude je možné si nechat připálit a odnést domů plamínek betlémského světla. Motto letošního ročníku zní Odvážně vytvářet mír. Betlémské světlo je totiž symbolem míru, přátelství a klidu. Je každoročně rozžehnuto v Jeskyni narození v Betlémě a ve speciální lampě přepraveno leteckým speciálem Austrian Airlines do Lince. Odtud ho skauti dovezou do Brna, odkud je rozváženo do různých koutů republiky.