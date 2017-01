Před odjezdem na hory si nechte udělat servis lyží

Kladno - Počasí posledních dnů přeje radovánkám nejen na sněhu, ale i ledě. Nic tedy nebrání tomu, aby si příznivci zimních sportů vyrazili zalyžovat na zasněžené svahy či zabruslit na zamrzlé rybníky či umělá kluziště.

MAJITEL servisu Sport Kohout, Jiří Myslivec.Foto: Deník/Kateřina Juhászová

Provozovatelé servisů se zaměřením na zimní sporty proto mohou být s vývojem zimy prozatím spokojeni. To potvrdil také Jiří Myslivec, který je majitelem servisu Sport Kohout na Kovárně v Kladně.

„V těchto dnech do servisu míří hodně zákazníků, a to i díky napadanému sněhu, kterého je momentálně dostatek v celé České republice. Velký zájem je o běžky, saně a brusle. Jsou ideální podmínky, a tak lidé mohou na rybníky. Neméně žádané je také broušení a půjčení bruslí či běžek, ale i lyží a snowboardů," řekl Kladenskému deníku Jiří Myslivec.

Nejen Kladeňáci a Slaňáci, kteří se chystají vyrazit na hory, by podle Jiřího Myslivce neměli zapomínat na svou bezpečnost a lyže či snowboard by si měli nechat řádně zkontrolovat a připravit.

„Před odjezdem na hory je vhodné nechat si udělat kompletní servis. Jedině tak je vše na sto procent. Rozhodně bych nedoporučoval, aby jej lidé dělali sami doma například podle návodů z internetu. Mohlo by jim totiž reálně hrozit zranění nebo by si jízdu neužili tak, jak by si představovali. U nás servis lyží začíná na dvě stě korunách. Záleží na jejich délce. Co se kompletního servisu snowboardu týče, cena se pohybuje okolo tři sta padesáti korun včetně ručního vosku. Zájemci si v servisu mohou vybrat i nejrůznější oblečení, příslušenství nebo ski boxy," doplnil Jiří Myslivec.

„Denně k nám zavítá čtyřicet až devadesát lidí. Zákazníkům nabízíme především odbornost a zkušenosti. Osobně nejraději vyrážím na hory do Francie. Je to sice daleko, ale stojí to za to. Rád ale také navštěvuji i Rakousko," upřesnil majitel servisu Sport Kohout, Jiří Myslivec.