Prezident Miloš Zeman přijíždí na návštěvu kraje

Region - Prezident Miloš Zeman dnes společně s první dámou Ivanou Zemanovou zahajuje svoji další oficiální návštěvu po Středočeském kraji. Slavnostní zahájení začíná v 10 hodin příjezdem prezidentského páru ke krajskému úřadu, kde se setká s hejtmankou a dalšími představiteli kraje.



Pro města v regionu, která prezident navštíví, je to sváteční událost, proto se na ni náležitě připravují. Zametá se, uklízí, chystá květinová výzdoba, kuchyně připravují vybraná menu. Všechno svítí čistotou a odpovídá hradnímu protokolu. Program sedí na minuty. Do blízkosti hlavy státu nesmí proklouznout ani myš, o které ochranka nemá podrobné informace.

Zámek v Lánech

Kromě dalších míst ve středních Čechách navštíví Miloš Zeman město Slaný, a to hned dvakrát. Poprvé přijede do královského města dnes, podruhé v pátek. Na Rakovnicko, Berounko nebo Příbramsko se tentokrát nepodívá. Tam byl před dvěma lety. Prezident ale tráví spoustu času na zámku v Lánech na Kladensku. Tam ho lidé mohou potkat častěji. Například při zapalování Masarykovy vatry a dalších společenských akcích.

Po zahájení dnešní prezidentské cesty v sídle Středočeského kraje zamíří prezidentský vůz do Slaného, kde navštíví společnost Ekofrukt. Firma patří mezi největší producenty ovoce v zemi. Prezident se zde setká nejen s manažery společnosti, ale i zaměstnanci.

Tím jeho návštěva na Slánsku ve středu končí. Do města se vrátí v pátek.

Jeho kroky v poslední pracovní den tohoto týdne zamíří před jedenáctou hodinou do firmy Linet v Želevčicích, která jedničkou i na zahraničním trhu ve výrobě zdravotnických lůžek, multifunkčních křesel a dalšího zdravotnického nábytku. Prezidentovi zde předvedou moderní polohovací postele.

Firma, kterou se svými společníky založil počátkem 90. let Zbyněk Frolík v prostorách někdejšího zchátralého statku, dlouhodobě podporuje i výzkum. Letos se továrna rozšířila o další výrobní halu, která otevřela své brány v lokalitě Slaný-sever Park a najde zde práci dalších 150 lidí, přičemž původní fabrika zaměstnává dnes na 800 lidí.

Slaný

Krátce po poledni dorazí prezident do hotelu Hejtmanský dvůr na Masarykovo náměstí ve Slaném, Hotel je rovněž podnikatelským úspěchem rodiny Frolíkových, kterého svojí přízní a palcem nahoru odměnil před časem legendární šéfkuchař Zdeněk Pohlreich. O to, aby v hotelu klaplo vše na jedničku, se postará jeho výkonná ředitelka Iveta Píriová. Ještě předtím než prezident půjde mezi občany na Masarykovo náměstí, se setká v hotelu se starostou města Martinem Hrabánkem a dalšími představiteli radnice.

Z hotelu přejde delegace na náměstí ve 12.45 hodin. „Krátce před půl druhou odpolední se Miloš Zeman zvěční do kroniky města svým podpisem a dekoruje prapor Slaného pamětní stuhou prezidenta republiky.

Starosta mu následně předá dary od města. Oba prezenty symbolizují Slaný. Jeden z nich je vzpomínkou na město z dřívějších dob," prozradila o dárcích mluvčí slánského úřadu Lucie Krčková.

Návštěva prezidenta ve Slaném pokračuje slavnostním obědem. Hlava státu si pochutná v hotelu na rybě. "Pan prezident měl na výběr z několika pokrmů. Zvolil si rybu, takže mu vyjdeme maximálně vstříc," uzavírá výkonná ředitelka hotelu.

Od slavnostně vyzdobeného stolu se vzácná návštěva přesune do vedlejšího salonku, kde za doprovodu hejtmanky Jermanové a starosty Hrabánka bude setkání ukončeno tiskovou konferencí.

Přestože se Miloš Zeman tentokrát do jiných měst v regionu nepodívá, není to tak dávno, co zde na návštěvě byl. Na setkání s ním vzpomínají například v Rakovníku, Berouně či Kladně.

Rakovník

Prezident Miloš Zeman navštívil Rakovník 28. dubna 2015. Po jednání za zavřenými dveřmi obřadní síně rakovnické radnice zamířil v doprovodu starosty města Rakovníka Pavla Jenšovského a hejtmana Středočeského kraje Miloše Petery na Husovo náměstí. Tam pro něj měla skupina zhruba deseti lidí přichystané červené karty. Po diskusi s občany například na téma kasárna v Rakovníku, národní park Křivoklátsko nebo výstavba dálnice D6 odjel do Nesuchyně do hotelu Lions, kde povečeřel krušovický guláš a ovocné knedlíky. Obsluhovali ho studenti Střední integrované školy v Rakovníku.

Beroun

Beroun navštívil prezident Miloš Zeman před rokem. Konkrétně 19. dubna. Celý den vládla v centru Berouna přísná bezpečnostní opatření a policisty jste potkávali na každém kroku. Nechyběl ani policejní psovod se psem, který očuchával auta i kanály, zda se tam neskrývá potencionální nebezpečí. Na berounském náměstí totiž nepřišli jen příznivci prezidenta, ale i jeho odpůrci. Od svých příznivců dostal Miloš Zeman dárky.

Jedna paní mu věnovala slona, někdo jiný zase džbán. Prezident lidem odpovídal na dotazy o česko–čínské spolupráci, reagoval na otázku proruské politiky nebo mluvil o tibetských vlajkách. Odpůrci skandovali různá hesla, která naštvala jeho příznivce. Atmosféra v centru Berouna houstla. Potyčky se ale nakonec nekonaly. Beseda končila dotazem, který vznesl Berouňan pan Šebela, který před prezidentem otevřel otázku skládky Lištice.

Kladno

Před dvěma lety zavítal prezident do Kladna, kde byl před tím už několikrát, buď v rámci své předvolební kampaně nebo coby premiér například ve válcovnách na Dříni. Předloni se Miloš Zeman setkal s Kladeňáky v přednáškovém sále kladenské nemocnice, kam přišlo na 200 lidí. Prezident oficiálně navštívil Kladno ještě také v roce 2013. Tehdy se setkal s obyvateli města při diskusi na sídlišti v Kročehlavech. Povečeřel v Galerii s politiky města a kraje. Tehdejšímu primátorovi Danu Jiránkovi předal prezidentskou stuhu na prapor města a podepsal se do pamětní knihy, kde už jsou zaznamenány autogramy jeho předchůdců, Václava Havla a Václava Klause.

Příbram

Prezident navštívil Příbramsko přesně před rokem. Zajel tehdy do Jinců a do Sedlčan, kde se podepsal, mimo jiné, do pamětní knihy.