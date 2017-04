Prezident ve Slaném: Zdravý člověk má pracovat, vydělávat a platit daně

Slaný - Prezident České republiky Miloš Zeman při návštěvě středních Čech zavítal ve středu také do Slaného, kde v doprovodu hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) navštívil společnost Ekofrukt zabývající se pěstováním ovoce a výrobou müsli tyčinek.

Kromě prohlídky podniku se v druhé části návštěvy potkal v hale se zaměstnanci, kde dostali lidé prostor na své dotazy. Prezidenta se pracovníci firmy dotazovali na vážná i odlehčená témata. Diskutován byl například průměrný plat, zavedení Eura v České republice, budoucnost Evropské unie či to, zda je prezident spokojený se svým nafukovacím člunem a jaké ovoce má nejraději.

Setkání se neslo v přátelském duchu a humorné rovině. Miloš Zeman odpověděl i na dotaz, jak hodnotí situaci po Sametové revoluci a nyní. „V devadesátém roce jsme věděli, co nechceme, ale nevěděli jsme, co chceme. To co se učíme celých sedmadvacet let. Co jsme neočekávali a nechtěli, jsou tuneláři a ekonomické mafie. Nechtěli jsme ani velké rozdíly mezi bohatými a chudými. Nejsem rovnostář. Jsem proto, aby ten, kdo dobře pracuje, měl vyšší plat než ten, kdo pracuje špatně. Milionáři až miliardáři jsou lidé, u kterých si ale ne vždy dokážu vysvětlit, zda ke svému majetku přišli poctivě. V další řadě jsme nevěděli, že budou v naší společnosti lidé, kteří budou žít ze sociálních dávek a vysmívat se těm, kteří pracují. Je to jev, který v minulosti neexistoval. Za normálních podmínek má zdravý člověk pracovat, vydělávat a platit daně. Vrstva těch, kteří to nedělají se postupně rozrůstá. Přesto jsem přesvědčen o tom, že rok devadesát byl užitečnou a skutečnou revolucí a že bych se nikdy nevracel do minulosti," řekl prezident ve Slaném.

Z rukou jednatele Ekofruktu Tomáše Richtra převzal na rozloučenou jako dárek certifikát na zdravou výživu na celé funkční období.

Ekofrukt versus devizové intervence

Slánskému Ekofruktu, který se zabývá pěstováním ovoce a výrobou müsli tyčinek, by pomohlo zrušení devizových intervencí. Jejich zavedení podpořilo růst cen oříšků, které dává společnost do müsli tyčinek a které dováží.

ČTK to řekl jednatel společnosti Tomáš Richtr. Guvernér České národní banky (ČNB) Jiří Rusnok minulý týden uvedl, že banka může ukončit intervence od dubna kdykoliv. Možné ukončení intervencí při středeční návštěvě podniku připomněl prezident Miloš Zeman.

Ekofrukt zaměstnává zhruba 80 lidí, loňský obrat dosáhl přibližně 200 milionů korun. Negativní vliv na hospodářský výsledek podniku měl vysoký růst cen suchých plodů používaných pro výrobu tyčinek, způsobený jak růstem cen na světových trzích, tak i zásahem ČNB do kurzu koruny. Ceny suchých plodů, zejména mandlí, kešu, pistácií a ořechů, které jsou ve většině nejžádanějších oříškových tyčinek, v uplynulých letech výrazně vzrostly. Zrušení intervencí by podniku pomohlo.

"My na to čekáme jako na smilování," řekl ČTK Richtr. Ekofrukt podle něj letos plánuje další významné investice například do technologií, které by konec intervencí také zlevnil.

Ve čtvrtek se koná pravidelné zasedání bankovní rady ČNB. Část exportérů rozhodnutí o zrušení intervencí očekává až příští týden po zveřejnění údajů o inflaci za březen.

Do Ekofruktu Zeman přijel v rámci své čtvrté návštěvy Středočeského kraje, která začala ve středu a potrvá do pátku. Loni společnost zprovoznila novou linku na výrobu tyčinek a opravenou linku na výrobu čerstvých krájených jablek. Tento rok slaví 25 let od zahájení výroby müsli tyčinek Twiggy.

Prezident ve středu ještě zamířil do Úholiček u Prahy, které loni zvítězily ve středočeském kole soutěže Vesnice roku. Ve čtvrtek bude pokračovat do Kostelce nad Černými lesy u Prahy, Čáslavi na Kutnohorsku a Benešova a v pátek prezident svou cestu po regionu uzavře opět ve Slaném.