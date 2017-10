FOTO: Při memoriálu se nad městem vznášela letadla

Kladensko - Fotografka Jana Jirásková z Tuchlovic vyšla tradičně do přírody, aby pro čtenáře Kladenského deníku zachytila její krásy. Že se jí to opět podařilo, můžete sami posoudit v přiložené fotogalerii. Nádherné barvy, příjemné slunko, ranní mlhy i rychlý nástup večerního chladu, to vše patří k podzimu.