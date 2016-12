Přijďte si zapálit Betlémské světlo

Kladensko – Kladno, Slaný, Unhošť, Pozdeň, Makotřasy, Lány. Zde všude je možné si nechat připálit a odnést domů plamínek betlémského světla. Motto letošního ročníku zní Odvážně vytvářet mír. Betlémské světlo je totiž symbolem míru, přátelství a klidu. Je každoročně rozžehnuto v Jeskyni narození v Betlémě a ve speciální lampě přepraveno leteckým speciálem Austrian Airlines do Lince. Odtud ho skauti dovezou do Brna, odkud je rozváženo do různých koutů republiky.

Plamínek dovezený z rodiště Ježíše Krista si je možné připálit i na Kladensku a Slánsku.Foto: Deník

Kladno-Švermov

Pro Betlémské světlo je možné si přijít 23. prosince mezi 17. a 18. hodinou do Domu dětí ve Švermově. „Akce se účastníme asi sedm let. Pro Betlémské světlo si jedeme do Slaného stejný den, který ho rozdáváme. Na začátku máme dvě lucerny, kde světýlko uchováváme, ale ve chvíli, když ho lidem rozdáváme do jejich lucerniček, jich máme víc," řekla Marie Protivová.

Slaný

Ve slánském infocentru budou skauti Betlémské světlo rozdávat 23. prosince od 13 do 18 hodin. „Přivážejí ho do České republiky skauti z Vídně. Poté mutuje vlakem i do Kralup nad Vltavou, kam si pro něj jezdíme my. Světlo dáváme do petrolejových luceren, kterých máme víc. Pak ho držíme při životě doma a nakonec ho den před Štědrým dnem přivezeme do infocentra," uvedl Ondřej Dvouletý.

Unhošť

Do muzea v Unhošti si můžete pro plamínek Betlémského světla přijít 22. prosince od 13 do 19 hodin a 23. prosince od 9 do 19 hodin. Zároveň si zde můžete prohlédnout výstavu betlémů nebo navštívit předvánoční burzu knih. Další místo v Unhošti, kam si můžete přijít pro plamínek je knihovna. Tady bude 22. prosince od 9 do 13 hodin. „Pro světlo si jezdíme do Kladna ke kapli sv. Floriana a poté ho uchováváme ve třech velkých sklenících, kdyby jeden plamínek zhasl, měli jsme rezervu,"prozradila knihovnice Lucie Chvojková.

Lány

Až do pátku od 9 do 16 hodin je Betlémské světlo k mání také v muzeu do muzea T.G.M. v Lánech. „K nám bylo přivezeno z Kladna. Tuto akci pořádáme už popáté. O plamínek se hezky staráme pomocí olejových svíček, protože ty dlouho vydrží hořet," sdělila Barbora Bednářová Šafránková.

Kladno

Skauti z kladenských středisek Stopa a Orion budou Betlémské světlo rozdávat u kaple sv. Floriana 23. prosince od 13 do 15 hodin. do Kladna ho skauti přivážejí z Kralup nad Vltavou.

Makotřasy

Do Makotřas putuje letos Betlémské světlo z nedalekých Středokluk. Rozdáváno zde bude v pátek 23. prosince od 16 do 18 hodin u betlému, který vyrobili šikovní místní řemeslníci.

Pozdeň

Slánský skaut Václav Duchek bude letos v pátek od 18 do 20 hodin roznášet po vesnici Betlémské světlo v Pozdni, kam ho přiveze ze Slaného. „Zájem o něj projevilo třináct domácností," řekl skaut Kladenskému deníku. Autor: Melisa Vaníšková